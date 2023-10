Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a vorbit despre coaliția de guvernare și despre motivul pentru care aceasta este soluția pentru stabilitatea țării.

”Nu. Acum chiar nu au mai existat astfel (n.r. riscuri). Sigur că sunt diferențe de viziune, sunt diferențe de opinii, sunt diferențe de abordare, dar în niciun caz nu se pune problema ruperii.

Au fost momente tensionate în acești aproape doi ani de zile, un an și 10 luni, dar acum, în ultimul timp nu se pune problema ruperii coaliției pentru că eu cred că în momentul acesta, România care are o graniță de circa 650 de km de război cu Ucraina, Ucraina care se află sub tirul lui Putin și a Armatei lui Roșii, mult mai slabă, din fericire, decât vechea Armată Roșie, doar o palidă imagine a acelei armate ne obligă să stăm într-o Românie stabilă.

Așa că faptul că nu ne iubim nu este o noutate, nu o să ajungem să ne iubim unii cu alții, liberali cu socialiști, dar asta este. În momentul acesta, soluția pentru stabilitatea României este o coaliție PNL-PSD”, a declarat Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, în exclusivitate pentru DC News.

Mai multe în video:

