Coadă la magazinele H&M din Moscova. Ultima ocazie pentru ruși să cumpere hainele brandului Occidental

Mai multe mărci occidentale şi-au suspendat operaţiunile în Rusia după ce Moscova a invadat Ucraina la 24 februarie, iar H&M, IKEA şi Nike se numără printre companiile care au anunţat că intenţionează să se retragă complet de pe piaţa rusească.



"Stăm la coadă pentru că urmează să se închidă. Am de gând să cumpăr orice găsesc", spune Irina, unul dintre clienţii care aşteptau să intre în magazin.



"Din păcate, motivul pentru care se întâmplă toate astea este îngrozitor. Orice altceva nu are importanţă, inclusiv cum ne vom descurca fără H&M", spune şi Ekaterina, un alt client.



Retailerul de mobilă IKEA permite numai vânzările online în Rusia, însă H&M a optat pentru revenirea fizică a clienţilor în magazine. Plecarea din Rusia, a şasea cea mai importantă piaţă pentru H&M, ar urma să coste compania suedeză aproximativ 200 de milioane de dolari şi va afecta 6.000 de angajaţi.



Luna trecută, un purtător de cuvânt a anunţat că H&M îşi va redeschide, temporar, magazinele în luna august pentru a vinde stocurile rămase în Rusia. H&M, al doilea mare retailer mondial de fashion, are 170 de magazine în Rusia pe care le operează în mod direct, scrie Agerpres.

Huawei își închide magazinul online din Rusia. De la începutul războiului, China a redus drastic exporturile de tehnologie către Moscova

După ce și-a închis o bună parte din punctele de vânzare, producătorul chinez de electronice Huawei și-a închis și magazinul online rusesc Vmall și, de asemenea, a oprit vânzările în Rusia prin aplicația sa mobilă. Acest lucru este menționat pe site-ul producătorului.

„Comenzile plasate mai devreme în magazinul online Vmall vor fi livrate ca de obicei. Articolele care au fost deja achiziționate de la Vmall vor fi garantate în continuare.”, scrie pe site.

Toate produsele din catalogul Vmall indică faptul că stocurile sunt epuizate. Echipamentele Huawei sunt încă disponibile pentru comandă prin secțiunea rusă a site-ului producătorului.

În martie, când mărcile occidentale au început să părăsească Rusia din cauza războiului din Ucraina, Huawei a încetat să încheie noi contracte pentru furnizarea de echipamente de rețea și gadgeturi către Rusia. În aprilie, compania a trimis în vacanță angajații biroului local. Compania, care reprezintă 30-40% din toate stațiile de bază care operează în Federația Rusă, „a fost aproape prima care a suspendat comenzile după sancțiuni”, a declarat o sursă apropiată ei pentru Forbes.

În iunie, Huawei a început să închidă magazinele de marcă din Rusia. Potrivit RIA Novosti, o sursă apropiată companiei, până pe 8 iunie, din 19 magazine, patru nu mai lucraseră.

După izbucnirea războiului, giganții tehnologici chinezi au redus drastic livrările către Rusia: în martie, față de februarie, importurile de laptopuri au scăzut cu 40%, smartphone-uri - cu 66%, echipamente de telecomunicații - cu 98%.

Turcia a început să cucerească piața rusă, în lipsa produselor din Occident. Moscova importă mai puțin și din China

În iunie, livrările de mărfuri turcești către piața rusă au crescut cu 52% față de luna mai, la 791,4 milioane de dolari. Volumele din iunie au fost un record pentru ultimii 12 ani, scrie RBC, citând date de la baza comercială a ONU și de la Institutul Turc de Statistică.

Turcia a fost singura țară care a prezentat o dinamică pozitivă în comerțul cu Federația Rusă la începutul verii: comparativ cu iunie 2021, indicatorii săi au crescut cu 46%. Restul statelor care și-au publicat statisticile de comerț exterior au raportat o scădere semnificativă a exporturilor către Rusia față de anul trecut. Printre acestea se numără China, Taiwan, Vietnam, Coreea de Sud, Japonia, Thailanda, Malaezia.

Anul trecut, Turcia a fost pe locul zece în lista celor mai mari exportatori către Federația Rusă, acum iese pe locul patru sau al cincilea, ocolind SUA, Franța, Italia, Polonia, Japonia și Țările de Jos. Ankara este a doua după China, Belarus, Germania și posibil Kazahstan.

În ultima lună, livrările de fructe și nuci turcești către Rusia, în principal piersici, caise și cireșe, s-au dublat. Exporturile turcești de echipamente și dispozitive mecanice au crescut cu 40%, mașini și echipamente electrice au crescut cu 15%, transportul terestru și componentele sale au crescut cu 35%, iar materialele plastice și produsele din plastic au crescut cu 4%.

În paralel, Moscova a devenit principalul importator al Ankarei în prima jumătate a anului 2022, înaintea chiar și a Chinei. În ianuarie-iunie, Rusia a reprezentat 16% din toate mărfurile străine importate în Turcia, în timp ce peste 60% din livrările rusești în țară au fost petrol și gaze.

Volumul livrărilor către Rusia a crescut și din Belarus (+29% în mai) și Elveția (plus 80% în iunie). Acesta din urmă se datorează vânzărilor de produse medicale care nu au fost afectate de sancțiunile europene.

Potrivit șefului uneia dintre domeniile de la Centrul de analiză macroeconomică și prognoză pe termen scurt, Dmitri Belousov, Turcia trece acum într-o perioadă de industrializare și produce bunuri tehnologice care sunt solicitate în Federația Rusă, în principal piese auto și produse de inginerie.

„Ideea că Turcia ar fi înapoiată, abia supraviețuiește și exportă doar constructori este o imagine a lumii la mijlocul anilor 80”, a spus el.

Anterior, fondatorul restaurantelor Meat & Fish, membru al filialei din Moscova a Delovaya Rossiya, Serghei Mironov, a scris pe blogul său că se presupune că antreprenorii turci sunt gata să furnizeze rușilor bunuri din țările occidentale.

„Turcii sunt gata să furnizeze piese de schimb și echipamente europene, dar au propria lor alternativă pentru asta”, a spus omul de afaceri rus.

În același timp, la jumătatea lunii iulie, angajații a doi importatori ruși au declarat pentru The Moscow Times că companiile turcești refuzau să importe în Rusia produse de înaltă tehnologie aflate sub sancțiuni, cum ar fi semiconductori, tranzistori și piese de avioane.

