În timpul discuţiilor pentru bugetul Sectorului 1 pe anul 2022, primarul Clotilde Armand a avut o ieşire nervoasă la adresa consilierului PNL Adrian Oianu.

Adrian Oianu: ”Dacă trăiați în București acum două sute de ani, când Sectorul 1 era mahala, erați mahalagioaca șefă! Mahalagioaica numărul 1!”.

Clotilde Armand: ”Am respect pentru toți croitorii, dar nu pentru ăia care jignesc”.

Adrian Oianu: ”E o rușine ca o doamnă din Franța să nu știe diferența între croitor și designer vestimentar”.

Schimbul de replici s-a încheiat cu o afirmație jignitoare la adresa consilierului PNL Adrian Oianu. Clotilde Armand a afirmat: ”Eu nu pot pune preț pe ce zice un croitor instabil psihic!”, scrie metropolatv.ro.

PSD reacţionează: Nu e prima dată...

Florin Manole, preşedintele PSD Sector 1, a spus într-un interviu exclusiv pentru DC NEWS că nu ar fi prima dată când primarul Sectorului 1 are astfel de ieşiri.

"E vorba de un schimb de replici între doamna Armand şi un consilier PNL. Nu e prima oară, e probabil prima oară când află presa. Li s-a mai adresat şi altfel, ca de exemplu schizofreni. Nu ştiu dacă nu cumva sunt cuvintele cu care s-au obişnuit foştii aliaţi între ei. Noi nu intrăm în aşa ceva.

La adresa consilierilor PSD are ironii superioare. Nu ne-a zis că suntem instabili, schizofreni sau în alte feluri. Are doar ironii superioare în care ne explică faptul că ştie administraţie şi noi nu ştim. Noi nu ne intimidăm la chestii din astea. Nu ştiu cum se vede PSD din afară, dar în interior nu suntem ca motanul care se sperie de la prima zgârietură şi se bagă repede sub canapea. Avem obiective şi ne vedem de ele. Cât timp rezolvăm ce e în Sector, ce spune Clotilde Armand nu ne interesează", a declarat Florin Manole pentru DC NEWS.

PNL, somaţie pentru Clotilde Armand

Reprezentanții PNL Sector 1 o somează pe primarul Clotilde Armand să își prezinte public scuzele atât consilierilor liberali, cât și cetățenilor din sectorul pe care îl administrează după ce într-o postare făcută pe contul său de socializare a catalogat echipa liberală ca acele ”personaje sinistre”. Această ieșire a edilului a venit după o ședință de consiliu local, la care nu a stat mai mult de 10 minute.

"În această tristă zi pentru democrația românească, când pentru prima dată o ședință a Parlamentului a fost suspendată din cauza manifestărilor violente ale unor personaje care abuzează grav de libertatea de exprimare, observăm derapaje grave, manipulare și minciuni grosolane ale primarului Sectorului 1.

