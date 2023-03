Ciucă, vizită de lucru în Suedia: Există relaţii politico-diplomatice foarte bune între ţările noastre

În prima parte a vizitei, şeful Executivului de la Bucureşti va fi primit de prim-ministrul Regatului Suediei şi va avea cu acesta o întrevedere tete-a-tete.



Întâlnirea va fi urmată de un dejun de lucru, oferit premierului român de către omologul său suedez. La final, cei doi înalţi oficiali vor susţine declaraţii comune de presă.

Ulterior, premierul Ciucă va avea o întrevedere cu preşedintele Parlamentului Regatului Suediei, Andreas Norlén.



La finalul vizitei, prim-ministrul român va participa la Conferinţa publică cu tema "Threats and opportunities in the Black Sea area", eveniment organizat la Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI).



Miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, prim-ministrul Nicolae Ciucă a anunţat vizita de lucru în Suedia, subliniind relaţiile politico-diplomatice foarte bune între cele două state.



"La sfârşitul acestei săptămâni, vineri, împreună cu o echipă guvernamentală, vom efectua o vizită de lucru în Suedia, care deţine în acest moment preşedinţia Uniunii Europene. Există relaţii politico-diplomatice foarte bune între ţările noastre. Suedia a fost prima ţară scandinavă care a ratificat Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la UE. România a fost printre primele ţări care au ratificat Acordul de aderare la NATO a Suediei. Ceea ce consider că este cel mai important este faptul că pe agenda UE sunt subiecte care fac obiectul interesului nostru pentru tot ceea ce înseamnă îndeplinirea obiectivelor de ţară în cadrul Uniunii Europene", a spus premierul, în cadrul şedinţei de Guvern.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News