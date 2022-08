Ciucă: Dau asigurări că populația nu va avea probleme cu gazul

Nicolae Ciucă, premierul României, a făcut declarații de presă în această seară:

„Avem în momentul de față peste 1,8 milioane de metri cubi înmagazinați, ceea ce ne duce mult peste pragul pe care îl aveam asumat la 1 august, care era de 47%, la 1 septembrie 57%. Am depășit și pragul pe care îl avem de îndeplinit pentru 1 septembrie, motiv pentru care continuăm să ne asigurăm necesarul de gaz înmagazinat în depozitele proprii și dau asigurări că populația nu va fi afectată în ceea ce privește asigurarea gazului.“, a precizat, marți seara, premierul Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă, alte declarații

Reporter: „Dle premier, susţine PNL neimpozitarea pensiilor mai mici de 3.000 de lei? Este o variantă pe care o agreaţi?

Nicolae Ciucă: „Este o variantă pe care am discutat-o şi în şedinţa de astăzi. Este o variantă... Este o propunere, pentru că, daţi-mi voie să continuăm cu aceeaşi abordare responsabilă, fără să le creăm oamenilor aşteptări sau, şi mai rău, iluzii vizavi de măsurile pe care le luăm. S-a discutat şi în şedinţa de astăzi această propunere, care a aparţinut Partidului Naţional Liberal încă din vremea când conducea Ministerul Muncii. Toate aceste chestiuni trebuie discutate cu partenerii noştri din coaliţie şi ele trebuie validate în coaliţie, desigur ţinând cont de resursele bugetare la dispoziţie, pe baza impactului pe care acestea le vor...“

Reporter: /.../ şi despre impactul bugetar în cadrul acestei şedinţe de partid. 87 de lei, un miliard... Sunt banii aceştia existenţi la buget?

Nicolae Ciucă: „Nu are cum să fie 87 de lei! 87... Există această cifră, s-a vehiculat această cifră, este vorba de 87 de milioane de lei, ceea ce înseamnă într-un an de zile aproximativ un miliard, ca atare, daţi-ne voie să mergem cu această propunere în interiorul coaliţiei. Avem nevoie să ne adresăm, aşa cum am spus, către toate categoriile sociale, îndeosebi către cele vulnerabile şi să le susţinem ca în această perioadă să nu resimtă efectele acestei crize, pe de o parte; de cealaltă parte, suntem în continuare în acea linie de discuţie şi de dezbatere a tuturor măsurilor pentru a păstra stabilitatea macroeconomică şi pentru a putea să protejăm locurile de muncă şi pentru a face tot ceea ce am făcut până în prezent, pentru că, trebuie să recunoaştem, de şapte luni de zile, aţi văzut, toate crizele suprapuse, cu toate efectele care au fost anticipate, au fost discutate, am reuşit totuşi să păstrăm un echilibru în tot ceea ce am făcut şi acelaşi lucru trebuie să îl facem şi de aici înainte, ţinând cont că se discută şi toate analizele duc către o perioadă care poate să genereze efecte noi, care să genereze elemente de provocare noi atât în domeniul economic, cât şi în domeniul securitar, este responsabilitatea noastră să analizăm toate aceste aspecte“, a spus premierul României, potrivit Rador.

Apă rece și coridoare întunecate, noua realitate pusă la cale în Germania pentru economisirea energiei

Autorităţile din landul german Bavaria au convenit o serie de modalităţi pentru a reduce consumul de energie cu 15% în perioada august - martie, inclusiv prin coborârea termostatului în clădirile publice, pe măsură ce prima economie europeană se pregăteşte pentru noi reduceri ale livrărilor de gaze ruseşti, transmite Reuters.

Măsurile sunt în linie cu propunerea Comisiei Europene privind o reducere cu 15% a consumului de gaze la nivelul întregii Uniuni Europene, propunere care ar putea deveni obligatorie, dacă Rusia va înceta să mai livreze gaze. Germania, care înainte de invadarea Ucrainei se baza pe Rusia pentru mai mult de jumătate din necesarul de gaze, este deosebit de vulnerabilă la o oprire a livrărilor ruseşti şi a înregistrat deja o diminuare semnificativă a aprovizionării.

Program în cinci puncte aprobat marţi de Cabinetul landului Bavaria

Potrivit unui program în cinci puncte aprobat marţi de Cabinetul landului Bavaria, clădirile publice vor trebui să fie încălzite la o temperatură de maximum 20 de grade Celsius, iar apa de la baie nu va fi încălzită în timpul iernii. În plus, autorităţile vor opri lumina pe coridoarele clădirilor publice şi la exteriorul lor sau o va ajusta pentru a funcţiona numai în anumite intervale orare.

Călătoriile în interes de afaceri vor trebui evitate sau efectuate numai cu mijloacele de transport în comun iar angajaţilor li se va permite să lucreze de acasă, acolo unde este posibil.

Angajaţii din sectorul public şi tehnicienii care se ocupă de întreţinerea clădirilor vor fi instruiţi cum să diminueze consumul de energie (citește continuarea AICI).

