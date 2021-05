Cîţu, şedinţă cu Ciolacu despre PNRR joi, 20 mai. "Să vedem dacă vor da curs invitaţiei. Nu am nimic de ascuns"

"Am avut o discuţie mai lungă cu miniştrii despre PNRR. Ştiţi foarte bine că suntem în acest moment în discuţii directe şi cu Comisia, eu am săptămânal discuţii pe PNRR şi voiam să mă asigur că şi miniştrii îşi fac treaba pe partea tehnică şi că vom putea depune cât mai repede programul. Mâine, la ora 15:00, voi avea la Guvern o întâlnire cu câţiva reprezentanţi ai PSD pe această temă.

Vă aduc aminte că am fost cel care la buget l-am chemat pe dl Ciolacu să îi arăt bugetul, nu am nimic de ascuns, dar nu a venit. Când a fost vorba, în pandemie, de specialişti în sănătate, am spus că sunt dispus să ascult soluţiile PSD, dar nu a venit nimeni. Să vedem dacă mâine social-democraţii vor da curs invitaţiei de a discuta despre un program care interesează pe toţi românii, PNRR", a declarat Florin Cîţu după şedinţa de Guvern.

Cîţu anunţase că îl va chema pe Ciolacu la Guvern. Ce a spus liderul PSD

”Am vorbit la telefon cu Marcel Ciolacu, săptămâna trecută, ne vom vedea cred că săptămâna aceasta. O să îi fac o invitație oficială să discutăm puțin pe tema PNRR-ului, să vorbim despre prioritățile pe care le avem acolo. Am luat decizia să ne vedem. Nu este pus încă în agendă acest lucru, depinde și de programul domnului Ciolacu, vom discuta dacă se poate săptămâna aceasta. Dacă nu, atunci săptămâna viitoare”, a declarat Florin Cîțu.

„Eu nu am orgolii, mai ales când vorbim de Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Nu este al unui Guvern sau al unei coaliții, este al României. În toate statele europene, acest planuri au fost prezentate în Parlamentele naționale. Până la urmă, Parlamentul e o pârghie de a informa cetățenii și un respect față de principala instituție a unei democrații. Nu știu dacă s-a supărat domnul Cîțu, repet, nu am astfel de orgolii, mă poate invita, împreună cu specialiștii, cu partenerii noștri sociali, unde va spune acolo vom merge, să stăm de vorbă. Că o fi la Guvern, că o fi în Vama Veche, unde vrea domnia sa. Această discuție trebuie să aibă loc, categoric. Asta este și recomandarea președintei Comisiei Europene și a majorității comisarilor. Am avut discuții cu înalții reprezentanți și nici nu ar putea să aibă o altă părere, așa e normal într-o democrație“, a precizat liderul PSD.

