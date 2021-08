Cîțu, dosar nou. Chirieac: Iohannis nu va mişca un deget. USR va înghiți găluşca

"Iohannis nu va mişca un deget"

"Pentru preşedintele Klaus Iohannis, cu siguranţă, nu se va schimba nimic. Domnul Florin Cîțu - după cum i-am văzut şi astăzi împreună, le stă foarte bine - rămâne cel mai bun premier pe care l-a avut România vreodată. Domnul Iohannis nu va mişca un deget în legătură cu acest dosar. Acum, cu creditorii, însă, poate fi şi o parte pozitivă. Mă tem că poate ăsta e motivul pentru care a făcut împrumuturile astea mamut pentru România, de zeci de miliarde de euro. Sper că, tot aşa, când vor veni creditorii să nu ne găsească la adresa exactă şi, atunci, să se închidă procesul. Sper să fie aşa, să nu ne trezim în ianuarie cu FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană, care să taie cheltuielile din România, că, până la urmă, asta se va întâmplă.

În mod evident, omul a minţit în fata poporului român şi mi-e teamă că nu sunt singurele minciuni pe care le-a spus. Se pare că vor apărea şi alte date despre domnia sa, inclusiv nu ştiu ce raport toxicologic, cu consumul de substanțe narcotice în America, acela despre care a spus că nici nu ştie dacă îl are", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

La 6 ani după plecarea din SUA, pe 21 iulie 2008, Florin Cîţu a fost chemat în judecată în instanţa din Iowa pentru o datorie neplătită de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, N.A, unul dintre cei mai mari furnizori de carduri de credit ai Americii, scrie Mediafax.

"USR va înghiți găluşca"

Întrebat ce se întâmplă în coaliţie, având în vedere că USR PLUS și UDMR nu şi-au exprimat opinia pe această speţă, analistul politic a mai spus: "UDMR nu este interesat. Este la fel de puţin interesat de lucrurile astea ca președintele Iohannis. Iar USR va înghiți găluşca. Vor adăuga "fără penali în funcţii publice, cu excepţia lui Florin Cîțu". Nici USR nu va face absolut nimic, că, dacă era ceva de făcut, făceau până acum. Mierea guvernării i-a mânjit cu totul. Vă daţi seama, domnul Ghinea a pus acolo 2 miliarde de euro consultanță la PNRR. Cum să plece USR de la putere acum? Nici să nu vă gândiţi la aşa ceva".

Întrebat ce aşteptări are de la Florin Cîțu în zilele următoare, Bogdan Chirieac a spus: "Nici nu cred că va comenta acest lucru. Va spune: "Era o chestiune, s-a rezolvat". Iar, o chestiune minoră, cum e datoria la întreţinere pe ultima lună. Nu am apucat să o plătesc, am uitat, am fost plecat, dar am achitat-o şi e totul în regulă. Domnul Cîțu este foarte solid pe picioarele sale de premier, câtă vreme preşedintele Iohannis îl susţine. Și am văzut, astăzi, îl susţine".

"Preşedintele nu mai este interesat"

Cât despre întâlnirea pe care Cîțu a avut cu preşedintele Iohannis, despre care premierul vorbea ieri, în contextul noului dosar despre care s-a aflat, analistul politic Bogdan Chirieac crede că "președintele Iohannis nu a întrebat" nimic şi "din cauza asta premierul nu i s-a spovedit. Pur şi simplu preşedintele nu mai este interesat de aceste aspecte".

Acest articol reprezintă o opinie.