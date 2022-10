Ciroza hepatică. Primele semne ale bolii

În urma dezvoltării cirozei hepatice, pe ficat se formează noduli şi cicatrici din ţesutul fibros, în locul celulelor sănătoase.

După cum a explicat medicul gastroenterolog Vera Samsonova, pentru publicaţia Doktor Piter, boala poate să nu se manifeste mult timp, până în momentul în care se instalează insuficienţă hepatică, patologiile de coagulare, hipertensiunea portală sau encefalopatia, scrie Rador, citând Rosbalt. Mai mult, în stadiile incipiente ale bolii este posibilă terapia conservatoare, iar pe viitor trebuie discutat deja despre un transplant.

Cel mai frecvent, ciroza hepatică se dezvoltă din cauza efectelor toxice, a infecţiilor, intoxicaţiilor cu alcool, mai rar dar poate fi şi din cauza efectelor medicamentelor, proceselor autoimune, a cirozei biliare. Boala poate fi, de asemenea, generată şi de cauze genetice. După cum a explicat specialistul, printre cele două simptome principale care pot fi semne clare ale cirozei hepatice se numără problemele de memorie brusc apărute, precum şi spasmele musculare.

De asemenea, dezvoltarea cirozei este în mod frecvent indicată de problemele legate de insomnie, umflarea picioarelor sau a abdomenului, dezvoltarea hidropiziei abdominale (ascita), pierderea bruscă a poftei de mâncare şi a greutăţii, vânătăi şi hematoame subcutanate, îngălbenirea pielii şi a membranelor mucoase (inclusiv albul ochilor), sângerări - nazale, gingivale, intestinale, mâncărimi ale pielii. În cazul apariţiei unor astfel de simptome, medicul recomandă să ne adresăm de urgenţă unui hepatolog.

Citește și:

Alimentul pe care trebuie să-l consumi, dacă ai peste 50 de ani. "Lipsa acestuia este o problemă"

Pe măsură ce trec anii, alegerile alimentare corecte devin din ce în ce mai importante pentru sănătatea noastră. Fructele şi legumele sunt benefice pentru organism, dar există o legumă cu frunze verzi care trebuie inclusă obligatoriu în alimentaţie după vârsta de 50 de ani.

"Dacă ar fi să aleg o singură legumă, aş indica legumele cu frunze verzi, în special spanacul", susţine Amy Goodson, nutriţionist, membru al consiliului medical şi autoarea cărţii "The Sports Nutrition Playbook", scrie Rador.

Beneficii extraordinare

Motivul pentru care Goodson recomandă spanacul persoanelor peste 50 de ani este că legumele cu frunze verzi sunt o sursă excelentă de nutrienţi deosebit de importanţi pentru persoanele în vârstă, şi anume calciu, vitamina B12 şi potasiu, informează "Eat This, Not That".

"Persoanele cu vârsta peste 50 de ani au o nevoie crescută de nutrienţi, în special de anumite vitamine şi minerale care contribuie la îmbătrânirea sănătoasă. În special, au nevoie de mai mult calciu pentru a menţine densitatea minerală osoasă, de mai multă vitamina B12, deoarece absorbţia acesteia scade de obicei cu vârsta şi de mai mult potasiu, a cărui lipsă este o problemă pentru toată lumea", explică specialistul.

Legumele cu frunze verzi, inclusiv spanacul, sunt pe primul loc pe listă.

Expertul notează că proteinele de înaltă calitate sunt un alt nutrient important care ar trebui prioritizat pe măsură ce îmbătrânim, pentru a menţine masa musculară. Referitor la nutrienţii importanţi anti-îmbătrânire, spanacul are un beneficiu triplu. Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News