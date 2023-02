Ciolacu, vești bune de la Comisia Europeană: Am primit semnale că cererea de plată numărul 2 este acceptată

"Ce vă pot spune, din punctul meu de vedere şi al PSD, am văzut că, referitor la cererea de plată numărul 2, deja lucrurile au depăşit un moment critic, am primit semnale de la Comisie că este acceptată cererea de plată numărul 2 şi cred că se va da şi un termen de 6 luni să se închidă ce mai este în discuţie în acest moment. Sunt două sau trei jaloane pe care le negociază în continuare Ministerul Fondurilor cu Comisia. Deci e un lucru foarte bun. În acest moment, pentru mine şi pentru PSD prioritatea numărul 1 este să închidem o dată pentru totdeauna discuţia în cea ce priveşte pensiile speciale", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că raportul Băncii Mondiale pe proiectul legii pensiilor speciale a ajuns la Guvern, urmează să fie analizat şi să se facă amendamentele necesare în Parlament.



"Repet, pensiile militarilor sunt pensii ocupaţionale, nu sunt pensii speciale. Peste tot în lume, la toţi partenerii noştri din NATO, pensiile militarilor nu sunt considerate pensii speciale. Este în acest moment o lege în Parlament, ea a fost stopată din circuitul legislativ, cu toţii am aşteptat să vedem raportul Băncii Mondiale. Nu putem să îi dăm pe repede înainte şi să scoatem o lege greşită, cum am făcut de atâtea ori, pe emoţie, în ceea ce priveşte pensiile speciale, apoi să fie declarată neconstituţională sau Comisia să nu fie de acord cu îndeplinirea jalonului. În acest moment a venit raportul de la Banca Mondială şi prioritatea mea şi a PSD este să închidem acest capitol pentru totdeauna. Urmează să facem o analiză a raportului, este necesar să discutăm şi în comisiile parlamentare pentru a face amendamentele necesare", a afirmat Ciolacu.

