Ciolacu: Să terminăm cu prostia că fug furnizorii de energie din România / VIDEO

Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a făcut declarații de presă în privința crizei energetice:

„Suntem interconectați. Hai să terminăm cu această prostie că rămâne România fără energie fiindcă fug furnizori. Diferența dintre România și Spania, ați văzut că în Spania sunt prețurile mici, e că spania nu e interconectată. Este exclus ca România să rămână fără energie. De aceea există o interconectare europeană. Aceste minciuni, că rămân românii fără energie, nu au rămas“, a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu: Mă bucură anunțul lui Rareș Bogdan în privința pensiilor

„Mă bucură anunțul lui Rareș Bogdan în privința pensiilor. Înseamnă că au căzut la un acord. A fost și abordarea în privința zonelor vulnerabile. Sunt unele propuneri pe care o să le discutăm cu premierul. Venim cu mai multe soluții astfel încât toți românii să depășească această criză”, a spus, marți, Marcel Ciolacu.

Amintim că Rareș Bogdan a declarat, sâmbătă, că, în cazul în care nu va fi găsită o sursă de majorare cu 16% - așa cum prevede legea -, atunci ministrul Finanțelor „trebuie să plece acasă".

„Dacă se doreşte cu adevărat, se vor tăia (pensiile speciale - n.r.). Dacă nu, va fi un balet, un balet specific Parlamentului României în care nu se va întâmpla nimic. Vreau să cred că declaraţiile pe care le-au făcut de-a lungul timpului liderii PSD-PNL vor fi puse în practică şi nu e doar retorică electorală. În momentul în care în campania electorală am susţinut alături de colegii mei şi de deputaţii din USR şi PLUS şi senatorii din USR, tăierea pensiilor speciale, am reuşit să tăiem în Parlament. Inclusiv domnul Coarnă a votat, era membru în Parlament. După care Avocatul Poporului şi cei din CCR au reuşit să anuleze tăierea pensiilor speciale. A venit momentul în care s-au impozitat pensiile speciale cu până la 85 la sută. Din nou Avocatul Poporului şi CCR au reuşit să anuleze acest demers. Deci simplu, dacă se doreşte, ele se vor tăia. Dacă nu se doreşte, ele nu se vor tăia şi atunci la vot românii pot să sancţioneze deputaţii şi senatorii”, a declarat Rareş Bogdan (citește AICI).

