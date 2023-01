Ciolacu premier în 2023? Grindeanu anunță că acordul privind rotativa premierilor poate fi „îmbunătățit”

„Avem un acord semnat în urmă cu un an şi ceva, acel acord spune diverse lucruri. (…) Deci de acolo se pleacă. Dacă în schimb se va considera de toate părţile, semnatari ai acelui protocol, că poate fi îmbunătăţit acel protocol semnat în noiembrie 2021, şi PSD, şi PNL, şi UDMR şi minorităţile că acel lucru poate fi îmbunătăţit pentru buna funcţionare a Guvernului, acest lucru va fi făcut”, a declarat ministrul Transporturilor, într-o conferinţă de presă.

Grindeanu a continuat: „Dar deocamdată plecăm de la acel protocol semnat în noiembrie 2021”.

În ceea ce privește posibilitatea inițierii de către PSD a acestor discuții, Grindeanu a răspuns: „Mai avem până atunci, o să vedem”.

Zilele trecute, sociologul Mirel Palada a realizat o analiză a mutărilor dintre partidele aflate la guvernare, în cadrul emisiunii „De ce se întâmplă?”, de la DC News TV.

"Legat de momentul mai 2023 în care trebuie să facă rotația (PSD și PNL n.r.), mulți spun așa: "Domnule, Ciolacu s-ar putea să nu vrea să fie premier". Dacă nu ar vrea să fie premier înseamnă că țintește să fie președinte sau candidat la președinție. Se leagă?”, l-a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Se leagă nemaipomenit pentru că în momentul de față singurul lucru care s-a întâmplat din punct de vedere politic reprezintă erodarea puternică a PNL-ului. Tu ai două partide la guvernare, trei, dar UDMR-ul nu se pune, UDMR-ul își are 5% acolo asigurat. PNL-ul și PSD-ul trebuie să dea la pedale tot timpul ca să nu cadă. Ei, din datul la pedale la putere, unde inevitabil îți bate vântul în față și te erodează, doar PNL-ul și-a luat-o în freză pentru că s-a erodat și a început să fie sub 20%. PSD-ul s-a erodat și el, dar nu atât de mult, stă la 30%. Și atunci, PNL-iștii vin și zic: În ritmul ăsta n-o să scrie 30% pe noi, da` o să scrie 15 sau poate chiar 12", a spus Mirel Palada.

Vezi analiza completă a sociologului AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News