Ciolacu: În seara aceasta sau mâine vor avea discuţia pe ordonanţa pe energie

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că, miercuri seară sau joi, va avea loc o şedinţă a coaliţiei de guvernare în care se va discuta despre ordonanţa privind preţurile le energie electrică şi gaze naturale de la 1 aprilie, informează Agerpres.

'În acest moment am luat act şi am avut o discuţie telefonică cu prim-ministrul şi am văzut schimbarea agendei şi mă bucur că prim-ministrul merge la Chişinău şi, în funcţie de ora de revenire în România, vom vedea dacă mai avem timp în seara asta să avem discuţia pe ordonanţa pe energie şi pe legea off-shore, dacă nu, cel târziu mâine', a afirmat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că are draftul ordonanţei şi PSD are anumite obiecţii la acest proiect, pe care le va prezenta în coaliţie.

'În acest moment, având un preţ fix, (măsurile - n.r.) ajută populaţia, dar nu este o reformă cum ne-am dorit noi, structurală, este o intervenţie pe o perioadă limitată, pe anul acesta. Ne-am dori să intrăm şi pe fondul problemei şi să fie şi modificări structurale în legislaţie', a precizat liderul PSD.

Ioana Krekan, manager activare și facturare Enel, a explicat ce modalități avem la dispoziție pentru a primi facturile, dar și ce variante există pentru plata acestora.

"Ca modalitate de transmitere a facturii către clienţii finali, avem două variante: fie electronic, fie prin poştă. Trăim în perioada digitalizării şi cu toții ne dorim să avem o factură în format electronic şi avem mai multe modalități prin care clientul poate opta. Cea mai simplă este aplicația My Enel. Avem acces la foarte multe informaţii, printre care şi factura. O vedem când se emite, o putem achita de acolo, sunt mult mai multe variante. Pe de altă parte, există şi un site dedicat - facturi.enel.ro - în care clientul poate introduce datele şi poate să obţină factura în format electronic.

Din punct de vedere al modalităţilor de plată, avem destul de multe canale puse la dispoziţia clientului. Cea mai rapidă şi preferată a clienţilor noștri este cea din contul My Enel, pentru că selectezi direct factura şi apoi introduci detaliile cardului şi se achită valoarea facturii respective. Mai sunt şi alte metode de plată: transfer bancar sau prin terminalele de plată din marile lanţuri de magazine.

O altă metodă de plată preferată de clienţii noştri este direct debit-ul. Practic, acea retragere de sumă automată pentru factura de energie electrică şi multe altele pe care clienţii le au la dispoziţie. Cele mai importante sunt şi cele preferate de clienţi. Fie plata direct din contul My Enel, fie prin direct debit", a explicat Ioana Krekan, manager activare și facturare Enel, la DCNews TV.

Cum să economisești bani la facturi

Banii destinați utilităților este și una dintre cele mai importante elemente din lista cheltuielilor gospodăriei. Astăzi piața este parțial liberalizată și vă permite să alegeți cel mai convenabil furnizor.

Pentru a economisi la facturi, primul lucru de făcut este să compari diferitele propuneri și să alegi pe cea mai potrivită nevoilor tale. Ofertele variază de la o companie la alta chiar și de-a lungul timpului, astfel încât să poți schimba furnizorul ori de câte ori găsești unul cu o rată mai bună.

Nu lăsați în priză dispozitivele care nu sunt în uz - computere, încărcătoare de telefoane mobile, televizoare.

Coborârea termostatului de încălzire chiar și cu doar un grad vă permite să obțineți economii considerabile la sfârșitul anului.

Verificarea închiderii ferestrelor prin astuparea oricăror curenți de aer ajută la menținerea casei mai calde și cu mai puține pierderi de energie.

Dacă telefonul fix nu este folosit, puteți lua în considerare rezilierea contractului și realizarea unuia doar pentru linia de internet.

Dacă petreci mult timp departe de casă și nu folosești abonamentul TV cu plată, este inutil să aștepți timpul disponibil, mai bine să anulezi imediat. Pentru a economisi bani, poate fi util să se evalueze și posibilitatea instalării panourilor fotovoltaice, profitând și de stimulente și scutiri fiscale dedicate.

