Comisarul-șef Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Federaţiei Sindicatelor Democratice din Poliţia Română (F.S.D.P.R.), a transmis un mesaj prin care propune modificarea legii privitoare la relocarea cadrelor din structurile de forță:

„În 4 iulie anul trecut, vorbeam despre masterul profesional inițiat de Ministerul de Interne, pe fondul deficitului de personal din Poliția Română și din MAI. De la nivelul structurilor de Resurse Umane a fost inițiat un master profesional, la Academia de Poliție, unde orice candidat care îndeplinește condițiile admiterii poate urma acest master și apoi poate trece în corpul ofițerilor. În numele Federației Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România am transmis, la vremea respectivă, că este o propunere foarte bună. La acel moment toți s-au opus, fără vreo justificare. Am și spus, la acea vreme, că nu înțelegem de ce se opun, dar noi susținem acea propunere. Iată că, astăzi, masterul profesional deja începe să producă efecte, pentru că, din acest an, polițiștii care vor absolvi această formă de pregătire vor trece în corpul ofițerilor.

În plus, mai întâlnim o situație. Dacă, prin transfer, polițiștii pot merge la alte structuri, chiar și cu un caracter militar, la Ministerul Apărării, la serviciile de informații sau la alte structuri cu caracter militar, în sens invers acest lucru este imposibil. Legea nu prevede că și de la alte structuri pot să vină la noi ofițeri și să urmeze această viață de polițist. Atunci, ar fi de găsit o soluție, poate prin modificarea legii, pentru că se pune o întrebare firească: De ce polițiștii, prin transfer, pot să meargă oriunde este nevoie, unde devin militari, iar alții nu pot să vină la noi? Nu ne punem problema că suntem mai speciali decât colegii noștri din Apărare, din serviciile de informații sau din altă parte unde, polițiștii, prin echivalare, pot să devină lucrători în acele structuri, ci ne punem problema de ce nu este posibil ca, de exemplu, de la Ministerul Apărării, să vină și la noi dacă discutăm de deficit de personal. Practic, trebuie să găsim și alte soluții.

Am avut de-a lungul vremii încercări, dar legea nu permite. Legea permite doar dintr-o parte, nu și dinspre alte structuri către Poliție. Federația întotdeauna a căutat soluții și nu a stat pe margine să chibițeze. De ce nu este posibil ca din alte structuri să vină și la noi la Poliție?“, a întrebat Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al F.S.D.P.R.

Comisarul-șef Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Federaţiei Sindicatelor Democratice din Poliţia Română (F.S.D.P.R.), a transmis un mesaj privitor la confuzia făcută de cetățenii României între Poliția Locală și Poliția Națională:

„Poliția Română, în ultimii ani, începând cu chestorul Liviu Vasilescu, a trecut la un proces de rebranduire motivat și prin aceea că Poliția Locală, o structură în cadrul primăriei, formată din funcționari publici care poartă denumirea de poliție, își branduise mașinile la fel ca Poliția Națională. La vremea respectivă, chestorul Liviu Vasilescu a motivat și acest lucru spunând că ne-am și înregistrat la OSIM brandingul noilor mașini ca să nu mai fie nicio confuzie între Poliția Locală și Poliția Națională.

Am stat și am analizat cu președintele Babuș (președintele F.S.D.P.R.) și vreau să spun că, de-a lungul timpului, Poliția Locală a cerut ca, acolo unde sunt prevederi ale contravențiilor constatate de agenții de poliție rutieră din Poliția Română, să fie introdusă și Poliția Locală. Au fost elaborate și metodologii de Ministerul Dezvoltării, s-au și analizat la nivelul MAI, însă cert este că au fost respinse (...)“, a spus Ciocan (citește continuarea AICI).

