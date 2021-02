Cine sunt ”marii păcăliți ai bugetului”. Băsescu: Cîțu ori e glugă de coceni, ori e premier. A venit don Ludovico, i-a dat cu tigaia în cap...

Traian Băsescu, fostul președinte al României și actual europarlamentar, a fost întrebat în direct la România TV despre ”bugetul austerității” din acest an.

”Bugetul de anul acesta înseamnă că suntem tâmpiți cu bugetul ăsta. Ca să concluzionăm și cu scuzele de rigoare că sunt atât de abrupt. În fond, România are în momentul de față câteva priorități. Prima este sănătatea. A doua este educația. A treia este investiții. A patra sunt amărâții ăștia de pensionari. Și eu sunt printre ei, dar nu sunt amărât, deci nu mă plâng. La sănătate avem o scădere de resursă alocată. Noi vorbim, facem spitale, facem de toate și când te uiți ne spune domnul Nazare că are o creștere la Casa de Sănătate cu 0,43%, dar are o scădere pe programele naționale, gestionate de Ministerul Sănătății, de 11%. Deci chestiunile astea ridicole în care se încearcă declarații triumfaliste sunt absolut penibile. A doua prioritate, educația. 2,73% din PIB la educație, când vorbim de informatizarea României, de a da o șansă la copii, este ridicol. După declarația de ieri a președintelui nu putem înțelege decât că la Cotroceni e un papagal care vorbește de educație ca prioritate și viitor, iar Guvernul dă în buget 2,73% din PIB. Dacă vorbim de investiții, aici sunt mai mulți bani. Totul este ca la rectificare să nu ne trezim că banii de investiții se mută la cheltuieli materiale.

”Marii păcăliți ai bugetului” - pensionarii

Dacă discutăm de pensionari, sunt marii păcăliți ai bugetului, dar s-au păcălit pe mâna lor. Să nu uităm cum rânjeau pe lângă toată lumea când s-a anulat articolul de lege care obliga indexarea la fiecare început de an cu inflația + 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie. Atunci rânjeau și spuneau că o să le crească pensia cu 40%. Vorbesc de liderii pensionarilor, acei oameni pe care îi vedem de dimineață până seara la televizor, dar care s-au pupat pe gură cu toți miniștri muncii care i-au păcălit. Această piatră de hotar care era inflație plus 50% nu trebuia acceptat să fie anulată. S-au lăsat păcăliți și acum suportă consecințele. Le-a plăcut să stea la masă cu miniștri, vorbesc de liderii pensionarilor. Pentru mine, toți liderii ăștia ai pensionarilor care țipă acum pe la televizor sunt doar niște amărâți de propagandiști pentru că i-au trădat pe pensionari.”, a declarat Traian Băsescu.

Sporurile bugetarilor, nemodificate

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat și pe baza sporurilor oferite de stat.

”De unde ne dădeam cu capul de toți pereții că tăiem sporurile că lucrăm la calculator și nu mai lucrăm cu creionul chimic, aflăm astăzi că nimic nu se modifică. Toate sporurile rămân cum au fost. Păi Cîțu ori e glugă de coceni ori e premier. Să se hotărască să știm cum îi spunem. A venit don Ludovico, i-a dat cu tigaia în cap și i-a spus... domnu, nu merge să tai sporurile la bugetari că sunt 1,2 milioane. Deci dăm toate sporurile. Anvelopa salarială în bugetul de stat este nemodificată față de anul trecut. Ar fi trebuit să fie o reducere de cel puțin 25% a anvelopei salariale în bugetul de stat. Gândiți-vă cât este de ridicol acest spor de calculator. Facem școală pe calculator acasă, copilului nu-i dăm spor de calculator, dar dăm la toți funcționarii publici. E ridicol. Vreau să știți că în anvelopa salarială, sporurile, reprezintă circa 18%. (...) I-aș spune lui Cîțu să ia nu posturile din ministere ci posturile ocupate din ministere să vadă ce resursă uriașă are”, a mai declarat Traian Băsescu.