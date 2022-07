Cine este Doru Herghelegiu, medicul care a adus pe lume un oraș. Un specialist excepțional, de o calitate umană rar întâlnită, alături de care multe femei doresc să nască

Unul dintre cei mai buni medici la care multe viitoare mămici își doresc să apeleze este conf. dr. Doru Herghelegiu, medic primar obstetrică-ginecologie, de la SANADOR. Femeile care au născut cu el spun că este un specialist excepțional, de o calitate umană rar întâlnită.

Într-un interviu exclusiv DC News și DC Medical, medicul a fost întrebat câți copii a adus pe lume, dacă putem vorbi practic de un mic oraș. Și da, se poate vorbi de un mic oraș dat fiind faptul că și-a început activitatea în urmă cu patru decenii.

„Nu știu, este greu să spun. Din 1982 / 1984, am început să lucrez mai mult pe obstetrică. Sunt mulți copii în 40 de ani, perioadă în care am făcut doar obstetrică. Am adus mulți copii pe lume. Și în ginecologie am lucrat mult. De asemenea, m-a atras și ecografia pentru că a revoluționat specialitatea noastră. Până în Revoluție, făceam o medicină foarte empirică. Stăteam extrem de prost la acest capitol. Nu aveam niciun ecograf în obstretică”, a spus conf. dr. Doru Herghelegiu la DC News și DC Medical.

În cele aproape patru decenii de carieră profesională, medicul Herghelegiu nu a refuzat vreun caz considerat dificil. Aceste cazuri, odată rezolvate, oferă, implicit, mai multă experiență pentru vindecarea următorilor pacienți.

Conf. Dr. Doru Herghelegiu este doctor în Științe Medicale, medic primar în Obstetrică-Ginecologie, în Chirurgie Oncologică și, în același timp, îndeplinește rolul de Director al Spitalului Clinic SANADOR. Conf. Dr. Doru Herghelegiu a absolvit Facultatea de Medicină Generală București, în 1982.

Are competență în chirurgia endoscopică (Histeroscopie; Laparoscopie), ecografie în obstetrică şi ginecologie, chirurgie oncologică, ecografie tridimensională Visus. De asemenea, are atestat de studii complementare în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată.

Conf. Dr. Doru Herghelegiu are circa 100 de lucrări științifice publicate în țară și străinătate, este autor și coautor la tratatele de specialitate. Este membru al Societății Române de Obstetrică-Ginecologie, membru fondator al Asociației Române de Medicină Perinatală, membru fondator al Asociației Române de Ginecologie Endocrinologică Membru ISUOG (Societatea Internațională de Ultrasonografie în Obstetrică- Ginecologie).

Conf. dr. Doru Herghelegiu, medic primar obstetrică-ginecologie, chirurgie oncologică la Spitalul Clinic SANADOR, are mai multe recomandări pentru femeile însărcinate.

„Când ești gravidă, nu este recomandat să stai într-o discotecă cu mii de decibeli în cap, trebuie să ai o viață mai linișită, activitățile sportive trebuie să fie de un anumit nivel, fără trepidații, fără șocuri mecanice. Pe măsură ce sacul gestațional se mărește, este cazul să ai o viață mai temperată, mai moderată din punctul de vedere al activităților fizice”, a spus medicul Doru Herghelegiu.

De asemenea, stresul și oboseala nu sunt benefice. „Nu este întâmplător că femeia gravidă este somnoroasă. Toate gravidele sunt somnolente, dorm. De ce? Pentru că femeia gravidă are alt metabolism, ea trebuie să se odihnească. Nu trebuie să fie o femeie extrem de activă. Poate să ducă o viață cvasi-normală, dar de aceea există și programul redus al femeilor gravide, chiar dacă nu au o patologie anume, ele pot beneficia pe parcursul sarcinii de program de șase ore. Este dreptul lor. Femeia gravidă trebuie să lucreze cu motoarele mai puțin turate. Unele își iau concediu prenatal, în special la indicația medicului curant, dacă există un risc de naștere prematură”, a spus medicul Doru Herghelegiu în cadrul unui interviu pentru DCNews și DCMedical.

