Cine este cel mai tânăr fotbalist titular în sferturile Champions League. A jucat în meciul PSG - Barcelona / Foto

Se pare că atacantul de bandă dreapta a devenit titular incontestabil la FC Barcelona. Mai mult, antrenorul Xavi Xavi l-a mutat în stânga pe Raphinh, în partida de pe Parc des Princes, astfel încât Yamal să joace unde se simte cel mai bine.

Conform statisticienilor de la Opta, Lamine Yamal, cu vârsta exactă de 16 ani și 272 de zile, a devenit cel mai tânăr fotbalist care este inclus în primul 11 al unei partide din sferturile Champions League.

16 - FCBarcelona´s @Lamine27Yamal ???????? is the youngest player to appear in a quarter-final #ChampionsLeague game (16y and 272d), surpassing the previous record of Rayan Cherki in 2020 with Lyon (17y and 2d in the semi-finals vs. Bayern). Nerve. pic.twitter.com/lmUBxGAeUI