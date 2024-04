Cine a fost iubirea secretă a lui Toma Caragiu. Din cauza ei actorul a intrat în depresie și a stat închis în bibliotecă zile la rând

Liliana Tomescu, o prezență remarcabilă în lumea teatrului românesc, este o actriță pe care generațiile trecute de o anumită vârstă și-o vor aminti cu siguranță, însă care, din păcate, pare să fi fost uitată de mulți în prezent. A fost, de altfel, și femeia după care Toa Caragiu a suferit enorm și s-a ales cu o inimă rănită din... dragoste.

Cine a fost Liliana Tomescu

Născută la 12 august 1929 în București, Liliana Tomescu a lăsat o amprentă puternică în lumea teatrului prin numărul impresionant de reprezentații în care a jucat. Deținând recorduri de spectacole pentru piese precum „Pygmalion” (circa 500 de reprezentații), „Ciocârlia” (400 de spectacole), „Luna dezmoșteniților” (peste 600 de spectacole) și „Adio, Charlie!” (cu nu mai puțin de 870 de reprezentații), Liliana Tomescu și-a demonstrat în timp pasiunea și devotamentul său pentru arta teatrală.

La vârsta de doar 35 de ani, în 1964, Liliana Tomescu a fost onorată cu titlul de „Artistă Emerită”, devenind cea mai tânără reprezentantă a scenei românești care a primit această distincție. Absolventă a Institutului de Teatru și Film, Liliana Tomescu și-a început cariera la Teatrul Armatei, pentru ca mai apoi să activeze la Teatrul „Constantin Nottara”, unde a jucat timp de 30 de ani, între 1950 și 1980. A debutat în lumea filmului în 1956, în pelicula „Ilie în luna de miere”, urmată în același an de „Pe răspunderea mea”.

Cu toate că a strălucit în lumea teatrului, Liliana Tomescu a mărturisit că pasiunea pentru actorie nu a fost cea dintâi opțiune în viața sa. Ea a afirmat că, într-o altă viață, ar fi fost mai degrabă inginer de poduri. „Ca orice biografie interesantă, şi a mea cuprinde faptul că am căzut la admitere la teatru. Încăpăţânată de pe atunci, am frecventat voluntar cursurile la toate cele trei catedre de Actorie şi la sfârşitul anului am dat din nou examen şi… iar am căzut. Până la urmă. am reuşit, am urmat clasa lui Mihai Popescu şi am terminat studiile în numai trei ani”, mărturisea Tomescu într-un interviu realizat de Alecu Popovici pentru revista Teatrul din 1971, conform dosaresecrete.ro.

Toma Caragiu a intrat în depresie din cauza Lilianei

Cu toate acestea, mai puțin cunoscut este faptul că marele actor Toma Caragiu s-a îndrăgostit de ea, episod evocat de scriitorul George Mihalache. "Îmi amintesc că părea îndrăgostit de Liliana Tomescu", a povestit George Mihalache într-un interviu. "I-am spus odată, când ne-am întâlnit la Dalles, în timpul unei repetiții: «Nu prea te văd bine, machidoane. Liliana te-a prins ca într-o pânză de păianjen. Te zbați zadarnic!»".

A fost o perioadă grea pentru Toma care a suferit enorm. Se spune că aproape că s-a închis în bibliotecă, copleșit de dragostea neîmplinită. A stat izolat acolo zile la rând, nu a vorbit cu nimeni și a refuzat să mănânce până când a întâlnit-o din nou.

Actorul, care fusese căsătorit prima oară cu Maria Bondar, avea să-și găsească marea iubire în persoana actriței Elena Bichman-Caragiu de care l-a despărțit doar moartea, în urma cutremurului din 4 martie 1977.

În timp ce era șicanată de autoritățile comuniste din cauza trecutului tatălui său care fusese în închisoare la Aiud, Liliana Tomescu a decis să plece din țară, chiar dacă avea deja 50 de ani. A ales să se mute în Suedia unde s-a stabilit în 1980 alături de soțul său, actorul Lucian Muscurel.

