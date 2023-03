Cinci dintre cele mai ciudate și mai absurde religii din lume

Vorbim despre acele culte atât de bizare și ciudate încât par absurde.

1. Biserica Eutanasiei: "Salveaza planeta omoara-te"

Cu siguranță, una dintre cele mai șocante religii este așa-numita Biserica Eutanasiei. Fondată de Chris Korda (fiul celebrului scriitor britanic Michael Korda) în anii 1990 în zona Boston, această biserică plasează problema suprapopulării de pe pământ în centrul predicării sale, propunând o soluție radicală a problemei: cele patru pietre de temelie ale cultului sunt de fapt sinuciderea, avortul, canibalismul morților și sodomia (înțeleasă ca sex strict non-procreativ), potrivit Cinque Belle Cose.

Ideea de bază este că singura poruncă adevărată este să nu procreeze, pentru că omul este cel care distruge planeta, iar pentru aceasta trebuie să încercăm în toate modurile să-și reducem greutatea asupra lumii; în orice caz, biserica respinge crima și sterilizarea forțată, deoarece calea eutanasiei trebuie să fie o alegere liberă.

2. Mișcarea raeliană: Copii ai extratereștrilor

Poate mai puțin extremă, dar nu mai puțin curioasă este credința raeliană, care își datorează numele fondatorului Claude Vorilhon, care a înființat-o în 1973 după ce, potrivit acestuia, a luat contact cu extratereștrii din jurul Clermont-Ferrand, în Franța, și după după ce și-a asumat pseudonimul lui Raël.

Ideea de bază a acestui cult este că viața pe Pământ nu a fost creată de Dumnezeu și nici că este rezultatul evoluției așa cum a crezut-o Charles Darwin, ci provine dintr-o operațiune de inginerie genetică practicată de o rasă de extratereștri foarte evoluați numită elohim.

Toate textele sacre principale, de fapt, ar fi versiuni mai mult sau mai puțin distorsionate ale a ceea ce s-a întâmplat de fapt: extratereștrii au decis să înființeze un fel de experiment pe Pământ folosind tehnologia lor extrem de avansată și creând niște oameni - identificați mai târziu drept profeți, cum ar fi ca Moise, Buddha, Iisus sau Mahomed – pentru a le aduce mesajul.

Din punct de vedere etic, mișcarea raeliană se dovedește a fi foarte activă pe partea drepturilor civile și pentru abolirea pedepsei cu moartea, insistând totodată asupra importanței științei, și în special a geneticii.

3. Scientologie: Doar cu puterea gândirii

Dacă poate nu ați auzit niciodată de primele două mișcări pe care le-am prezentat, nu același lucru se poate spune despre a treia, Scientology, care este probabil cea mai cunoscută dintre aceste cinci culte ciudate pentru că are mare succes la Hollywood: Tom Cruise și John Travolta, se numără printre adepți.

Biserica a fost fondată în 1954 de scriitorul de science fiction L. Ron Hubbard pornind de la o serie de reflecții și manuale scrise la începutul anilor 1950 și reunite în cadrul unei doctrine numite Dianetics, care apoi a evoluat într-o adevărată religie proprie.

Ceea ce se știe despre doctrina lui Hubbard este că ființa umană este în esență un spirit nemuritor care se reîncarnează din când în când într-un corp nou și că acest spirit folosește doar o mică parte din potențialul său, blocat de traume sau de crime comise într-o viață anterioară.

Who are Scientologists?



4. Jediism: "Fie ca forța să fie cu tine"

Jediismul, adică cultul celor care urmează calea Jedi, călugării-războinici din celebra saga științifico-fantastică Star Wars. Religia însăși are însă o origine foarte particulară și este legată de internet.

În 2001, în Anglia și Țara Galilor a avut loc recensământul obișnuit al populației, recensământ care în acea țară necesită și apartenența religioasă a cetățenilor.

Rezultatul a fost într-adevăr surprinzător, în condițiile în care jediismul a ajuns să devină a patra religie din țară cu 0,7% din preferințe (în spatele creștinilor, la 70%, musulmani, la 3,1%, și hinduși, la 2,1%, evident fără a lua în calcul ateii).

5. Pastafarianism: Cea mai faimoasă religie parodie din lume

Pastafarianismul este un cult fondat în 2005 de un absolvent de fizică de la Universitatea din Oregon, Bobby Henderson.

Pastafarianismul, totuși, nu este o religie tradițională. Într-adevăr, Henderson susține că Universul a fost creat de o minte inteligentă, dar că această minte trebuie să se identifice cu Monstrul Spaghetei Zburătoare, printre altele într-un moment de ebrietate alcoolică (care ar explica imperfecțiunea creației).

Această zeitate este un fel de monstru de spaghete și chiftele care ar fi creat omul introducând în lume dovezile false ale evoluției doar pentru a testa credința credincioșilor săi.

Intenția parodistică a acestei religii este făcută mai evidentă de codurile de conduită pe care le impune adepților săi: credincioșii trebuie să poarte o rochie de pirat (pentru că, susțin ei, scăderea numărului de pirați pe mare este direct corelată - grafice în mână - cu încălzirea globală) sau o strecurătoare răsturnată peste cap.

