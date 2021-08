Chirieac, semnal de alarmă după declaraţiile lui Iaşinovschi: Justiţia eşuează lamentabil. Nu vom vedea nicio anchetă

Într-o declaraţie de presă susţinută luni, procurorul Sorin Iaşinovschi a spus că nu ştie dacă a fost fraudă la Sectorul 1, dar şi că nu a apucat să se uite încă pe imaginile din sala cu sacii de voturi de la Sectorul 1.

"Eu cred că putem să credem, fără să greşim, că România nu mai are nimic de-a face cu un stat de drept. Aici putem fi siguri. Eu nu îmi aduc aminte în ultimii 31 de ani să fie lucruri atât de evidente, iar instituţiile statului să nu facă absolut nimic.

A mai fost un caz în 2014, cu fratele preşedintelui Traian Băsescu, înregistrat de finul său, faimos scandal. Au fost zile în care presa a dat imaginile, s-a insistat, a intervenit atunci DNA la un moment dat. Mircea Băsescu nu trebuia arestat niciodată preventiv, e o opinie personală, dar s-a întâmplat ceva, s-a pus un mecanism în mişcare. În cazul acesta, vedem de 11 luni de zile că justiţia eşuează lamentabil în a-şi face datoria", a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

De ce eşuează justiţia

Întrebat care sunt motivele pentru care justiţia nu îşi face datoria, Chirieac a făcut o analiză fulger şi a tras un semnal de alarmă pentru alegerile din 2024.

"Vedeţi, imaginile prezentate sunt elocvente. Primele imagini, cele prezentate la 2-3 zile după alegeri, au fost elocvente. Situaţia e clară pentru oricine. Nu e dna Armand acolo, ok. Dar ce făceau oamenii ăia acolo, pentru cine lucrau? Sunt eu Armand sau nu sunt eu, deşi e cineva care e în sală, o sosie a mea? Organele de anchetă spun clar că, indiferent cine sunt persoanele, nu aveau ce să caute acolo. Nu există niciun document care să arate ce s-a întâmplat acolo, un document oficial. Este imaginea unui furt de proporţii, la care justiţia din România, în loc să facă anchetă, îl prigoneşte pe procurorul de caz. Aşa ceva nu îmi imaginam, vorbesc foarte serios, că se va mai întâmpla. Eu numeam asta republica procurorilor. Să ne aducem aminte, procurorul din cazul Alexandra Măceşanu e bine mersi, deşi are pe conştiinţă uciderea acelei fetiţe. Cu Luiza Melencu nu investigase nimic, a descoperit presa cazul. Asta e în România, trăim aşa cum putem.

Dar ca un procuror să fie prigonit pentru că are dovezi într-o anchetă nu am mai întâlnit în România în ultimii 20 de ani. Eu cred că nu se va desfăşura nicio anchetă. Şi nu o spun doar eu. Am văzut şi propaganda, cu explicaţii rizibile, ilogice. Problema este că avem un primar nelegitim la Sectorul 1 şi mai departe eu nu mai am nicio garanţie că următoarele alegeri nu vor fi fraudate", a mai spus Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.