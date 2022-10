Chirieac, dezvăluire despre Laura Vicol, în contextul în care un bărbat amenința că se va arunca de la etaj / video

Marți, când Laura Vicol, deputat PSD, venea la DC News pentru interviul pe care urma să-l acorde, un bărbat amenința că se va sinucide. Bogdan Chirieac a spus că deputatul PSD a vrut să meargă să discute cu acel om pentru a-l convinge să nu facă un pas greșit.

„Depresia este o boală foarte nenorocită, însă vă spun cu toată dragostea: eu sunt un om foarte credincios. Ai un acoperiș deasupra capului, ai ce să pui pe masă, de ce vrei să te sinucizi?”, a zis Laura Vicol, moment în care Bogdan Chirieac a făcut o dezvăluire:

„Spre cinstea dumneavoastră, trebuie să vă spun că Laura Vicol, la intrarea în emisiune, a vrut să meargă să negocieze cu cetățeanul respectiv pentru a-l convinge să nu sară. Am oprit-o noi pentru că am zis că nu este specializată în acest lucru, Poliția având un serviciu specializat. Dar acesta a fost primul impuls al Laurei Vicol: să vorbească cu omul”.

„Da, voiam să încerc să-l ajut. Dumnezeu ne-a dat o singură viață. De ce să ne batem joc de ea?”, a mai zis Laura Vicol la DC News și DC News TV.

Un bărbat a intrat, marți, în sediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), aflat în Casa Presei din București, și a amenințat că se sinucide.

După ce mai multe persoane au încercat să îl liniștească, forțele de pază au reușit să îl imobilieze. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și ulterior două ambulanțe cu medic.

Pacientul a fost preluat de medicii din București într-o stare inconștientă, cu mască de oxigen.

Laura Vicol, deputat PSD, a spus că este un politician pe care îl detestă total.

S-a referit la Cristian Ghinea, coordonatorul departamentului de politici publice al USR, despre care a spus că are un limbaj golănesc și, pentru el, toată lumea este proastă.

„Îl detest total pe Cristian Ghinea pentru limbajul pe care îl folosește. Îl detest total pe acest domn. Are un limbaj grobian, golănesc. Tratează pe toată lumea din jurul lui „cu sub nivelul mării”. Nu știu dacă acest individ are o cultură sau educație, dar să vorbești așa cu toată lumea... și să-i faci pe toți dobitoci și proști - nu contează că vorbim despre oameni de la PSD, PNL, UDMR. Pentru el, toți suntem niște dobitoci. Dar să vorbești în așa hal, nu îți e rușine?! Așa, ca un golan”, a zis Laura Vicol.

Laura Vicol și Bogdan Chirieac au pus un pariu legat de aderarea României la Spațiul Schengen.

Laura Vicol, șefa Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor, parlamentară PSD, a fost prezentă, marți, în platoul DCNewsTV. La un moment dat, discuția s-a îndreptat către aderarea României la Spațiul Schengen. Laura Vicol susține că România va intra în Schengen.

Vă redăm, în rândurile următoare, dialogul dintre Laura Vicol și Bogdan Chirieac:

Bogdan Chirieac: Cu toată dragostea, nu intrăm în Schengen și nici nu ne ridică MCV-ul...

Laura Vicol: Ne vedem aici (n.r. la DCNews), în decembrie, dacă intrăm în Schengen?

Bogdan Chirieac: Noi vă așteptăm.

Laura Vicol: Cu prăjituri adică, nu oricum.

Bogdan Chirieac: Aveți un tort din partea redacției. Vi-l dăm și de drag, ca și consolare.

Laura Vicol: Am mai făcut pariuri și cu domnul Badea pe care le-am câștigat.

Bogdan Chirieac: Aș vrea să câștigați și cu mine. L-ați auzit pe Mark Rutte, distinsul premier al Olandei, care a spus că, în principiu, Olanda nu este împotrivă, desigur trebuie purtate discuții când condițiile vor fi îndeplinite de către România. Este formula clasică, diplomatică de a spune nu.

Laura Vicol: Haideți să vedem ce se întâmplă. Eu sunt un om pozitiv. Chiar cred că se vor întâmpla lucruri bune.

