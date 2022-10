Chirieac, despre noua strategie a lui Putin în Ucraina după anunțul lui Zekenski

”Sunt mari pierderi de vieți omenești de ambele părți. Cineva va trebui să răspundă, la un moment dat, pentru asta, dar, deocamdată nu se pune problema. Să nu credem că intervenția ucraineană în Herson și probabila eliberare a Hersonului va ușura lucrurile deoarece este un război de uzură. Problema lui Putin este că nu poate accepta că a pierdut acest război și sper, din tot sufletul, să nu apeleze la arma nucleară tactică.”, a spus Bogdan Chirieac.

”În disperare de cauză, noua strategie a Rusiei în Ucraina este să înghețe această țară. Lovind centralele electrice și lăsând-o fără gaz metan, lumea nu va avea curent în casă și nici cu ce să se încălzească. Este aceeași politică pe care o aplică Uniunii Europene. Prin sistarea exportului de gaz rusesc a provocat mari probleme, de toate felurile în Uniunea Europeană: criza economică pornită de la inflație, criza energetică, politică și acum criza socială. Ați văzut ce s-a întâmplat, ieri, la Paris. Cumva, Moscova aplică aceeași tactică, doar că în Ucraina este foarte dură.”, a spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică, la România TV.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat pe Twitter că „din 10 octombrie, 30% din centralele electrice din Ucraina au fost distruse, provocând pene masive de curent în întreaga țară”, relatează The Guardian.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ???????? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK