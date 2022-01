Moscova cere retragerea trupelor NATO din România. Chirieac: Mi-a înghețat mintea! Putin vrea să arate că nu glumește

Bogdan Chirieac susține că cerința Moscovei către NATO de a-și retrage trupele din România și Bulgaria este una inacceptabilă. În plus, analistul politic consideră că Rusia știe foarte bine acest lucru și caută astfel un pretext pentru invadarea Ucrainei.

VEZI ȘI: Rusia cere RETRAGEREA forțelor NATO din România și Bulgaria: Este foarte clar, nu permite interpretări ambigue

"Sunt cerințe inacceptabile trimise de Moscova. Nu poți cere unei alianțe de importanță NATO, cea mai mare alianță militară din istorie, nu poți să-i ceri ”retrageți trupele de colo și de colo”, mai ales că NATO este creat tocmai ca să... și iată, are un exemplu concret în posibila agresiune a Rusiei în Ucraina. NATO e creat tocmai ca un sistem de apărare împotriva Rusiei, să ne înțelegem bine.

Deci sunt cerințe inacceptabile, iar Rusia știe că nu poate fi acceptat așa ceva. Și atunci cred că Rusia caută mai degrabă un pretext pentru invadarea Ucrainei. Bun, a fost Crimeea, în 2014, știm, am văzut. Cred că din nou sunt greșeli mari de apreciere a situației. Eu nu cred că armata ucraineană va lupta, văd că e puternică în armată, are armament modern din partea țărilor occidentale, însă mi-e teamă că tot armamentul acela o să cadă în mâna rușilor.

"Schemă de invadare a României de către Rusia, aberant"

Am văzut toate schemele, scenariile posibile pe care le fac occidentalii, l-am văzut și pe Ben Hodges, fostul general american, în rezervă acum. Mi-a înghețat mintea, face o schemă de invadare a României de către Rusia, pe poarta Focșanilor și de acolo prin București către sudul Europei și în sus prin nord. Aberant, adică se vede că sunt pe câmpii, unii dintre ei sunt pe câmpii, din generalii ăștia. Să se ducă către vestul Europei. Ce treabă are Rusia acum cu o țară NATO cum e România?

Ei sunt în ciorba lor acolo. Sigur, faptul că un stat precum Ucraina ar dori să intre în NATO și UE, dar are nevoie de decenii de reforme ca să fii compatibil cu NATO și UE, decenii, efectiv. Totuși, invazia militară nu este scuzabilă sub nicio formă, sub nicio formă nu este scuzabilă invazia militară a Ucrainei de către Rusia. Deci sunt tot felul de ziceri.

"Putin și orgoliul său nemărginit"

Eu cred că Putin, în orgoliul său nemărginit, că deja după 22 de ani de stat neîntrerupt la putere, președinte sau premier, dacă mă întrebați, are un orgoliu uriaș și vrea să dovedească că el nu glumește și dacă a spus că va intra în Ucraina, va intra în Ucraina, deci nu e nicio glumă, nicio negociere, nu e nimic.

Acum văd că America începe să, l-am văzut pe Biden, nu am fost prea liniștit după conferința de presă.

Posibile scenarii

Dacă va fi o invazie limitată, asta însemnând Donbasul, legătura terestră cu Crimeea și apoi ocuparea întregului litoral ucrainean al Mării Negre, până la gurile Dunării și joncțiunea cu Transnistria sau va merge în sus, către Kiev, probabil pentru a impune un guvern marionetă acolo, un guvern pro-rus care să încheie aspirațiile astea occidentale ale Ucrainei.

E greu să spun, pentru că în estul Ucrainei sunt foarte mulți etnici ruși, deci acolo venirea Rusiei este cumva așteptată de o bună parte a populației din zonă care au avut probleme după 2014 cu restul populației ucrainene, deci e o chestiune care nu e luată suficient în considerare, am văzut, mai ales la Washington: chestiunile istorice, culturale, etnice. Lucrul ăsta l-am văzut și în războaiele din fosta Iugoslavie. Poate avea în final consecințe, nu dintre cele mai faste.", a declarat Bogdan Chirieac, în cadrul emisiunii "Deferiţi mass-media" de la DC NEWS și DC NEWS TV.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News