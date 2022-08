China va organiza exerciții militare cu muniție reală de jur-împrejurul Taiwanului / foto în articol

Armata Populară Chineză de Eliberare va desfășura exerciții militare importante în următoarele zone maritime și spațiu aerian de la 4 august 2022,ora 12:00, până la 7 august 2022, ora 12:00 ora Beijingului, operațiuni de antrenament și organizare de muniție reală, conform agenției de știri Xinhua.

Din motive de siguranță, navele și aeronavele relevante nu ar trebui să intre în zonele și spațiile aeriene de deasupra mării în această perioadă, mai notează sursa citată.

De asemenea, Xihnua a prezentat și coordonatele, alături de o hartă cu regiunile unde armata chineză va desfășura exerciții militare:

- 25°15′26″ N, 120°29′20″ E, 24°50′30″ N, 120°05′45″ E, 25°04′32″ N, 119°51′22″ E, 25° N °28′12″, longitudine estică 120°14′30″ linie de legătură în patru puncte.

- 26°07′00″ N, 121°57′00″ E, 25°30′00″ N, 121°57′00″ E, 25°30′00″ N, 121°28′00″ E, 26° N °07′00″, longitudine estică 121°28′00″ linie de legătură în patru puncte.

- 25°34′00″ N, 122°50′00″ E, 25°03′00″ N, 122°50′00″ E, 25°03′00″ N, 122°11′00″ E, 25° N °34′00″, longitudine estică 122°11′00″ linie de legătură în patru puncte.

- 22°56′00″ N, 122°40′00″ E, 23°38′00″ N, 122°51′00″ E, 23°38′00″ N, 123°23′00″ E, 22° N °56′00″, longitudine estică 123°09′00″ linie de legătură în patru puncte.

- 21°14′00″ N, 121°33′00″ E, 21°33′00″ N, 121°18′00″ E, 21°07′00″ N, 120°43′00″ E, 20° N °48′00″, longitudine estică 120°59′00″ linie de legătură în patru puncte.

- 22°43′00″ N, 119°14′00″ E, 22°10′00″ N, 119°06′00″ E, 21°33′00″ N, 120°29′00″ E, 22° N °09′00″, longitudine estică 120°32′00″ linie de legătură în patru puncte.

China just announced live-fire exercises surrounding Taiwan between Thursday and Sunday, requesting ships and flights avoid these areas: pic.twitter.com/VYZ4eIMLGh