China, alături de Rusia, în războiul din Ucraina? Chirieac: Ce se întâmplă cu SUA ni se va întâmpla nouă, tuturor democraţiilor aliate

Wang Yi, șeful chinez al dimplomației, a sosit marți la Moscova, unde ar urma să participe la întâlniri cu Vladimir Putin şi cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Există informaţii pe surse potrivit cărora, de fapt, China s-ar pregăti să ofere arme letale Rusiei. De asemenea, preşedintele Chinei, Xi Jinping, ar urma să viziteze Rusia în viitorul apropiat, potrivit surselor "The Wall Street Journal".

"Avem de-a face cu o situaţie limită"

Întrebat de jurnalistul Radu Tudor dacă intră China, cu armament, alături de Rusia în războiul pornit în Ucraina, analistul politic Bogdan Chirieac a spus:

"Probabil că da, fiindcă, în aprilie, este aşteptată vizita preşedintelui Xi Jinping la Moscova. Avem de-a face cu o situaţie limită, în care aproximativ jumătate din populaţia globului se luptă cu cealaltă jumătate. În privinţa Chinei, eu cred că nu este târziu ca SUA să îşi folosească influența copleșitoare pe care încă o au în plan mondial ca să oprească China să meargă în această direcţie. Lucrurile s-au degradat odată cu degradarea relaţiilor dintre SUA şi China.

Altminteri, faptul că Ungaria permite investiţii chineze... - ştiţi fabrica de baterii de automobile de 7 miliarde de euro pe care o face China în Ungaria, toată industria germană, pe de altă parte, are fabrici de automobile în Ungaria. După cum ştiţi, şi principalii parteneri comerciali ai Chinei erau Germania, Franţa, Italia şi cred că sunt în continuare, inclusiv prin construcția de fabrici de automobile în China din Germania şi din Franţa. România nu a beneficiat de acest flux financiar. Acum ar fi mult mai greu.

Dacă tot nu am beneficiat - dar nu dintr-o politică inteligentă, fiindcă pur şi simplu atât a putut să facă administrația din România, foarte puţin - chiar nu se mai poate face nimic cu China. Cine poate să facă, în continuare, vor fi marile puteri europene, unde sunt relaţii comerciale care nu pot fi stinse peste noapte. Intervenţia Chinei de partea Federaţiei Ruse s-ar putea să pună aceste ţări într-o dificultate majoră".

"Vom avea lucruri noi care ne vor îngrijora profund"

"Cu siguranţă, la întâlnirea la nivel înalt între cei doi şefi de stat, vom avea lucruri noi care, probabil, ne vor îngrijora profund deoarece China are o forţă economică extraordinară. Este locul 2 în lume, după SUA, din punct de vedere al PIB-ului, şi creşte. Are o capacitate tehnologică superioară Federaţiei Ruse şi chiar mai importantă, în multe domenii, decât cele occidentale. Au plecat la drum copiind pur şi simplu - fiindcă ei nu aveau drepturile de autor - echipamente occidentale şi au ajuns, prin investiții direcţionate, în unele domenii să fie peste ce are Occidentul în acest moment.

Gândiţi-vă că şi avioane comerciale vor face şi fac în acest moment. Au plecat la luptă cu Boeing, după care s-au dat de-o parte şi îşi fac singuri şi celulele şi motoarele de avion. Inclusiv avioane de generaţia a cincea. Cunoscutele F35 americane sunt acum nu doar pe planşetă, ci în teste în China. Pentru Rusia, ajutorul chinez este copleşitor. Sigur să Rusia plăteşte, fiindcă, în acest moment, nu mai stă la masa granzilor, ci va fi un vagon în trenul Chinei. Probabil că analiştii chinezi, care nu trebuie subestimaţi - vorbim de o civilizaţie de 5.000 de ani -, au estimat că este momentul ca Republica Populară Chineză să privească în față SUA, adică liderul lumii libere. Ce se întâmplă cu SUA ni se va întâmpla nouă, tuturor democraţiilor aliate cu SUA", a mai spus analistul politic.

