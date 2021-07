CFR Cluj, calificare cu emoții în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Șumudică, reacție nervoasă după meciul cu Borac: Trebuia să fie 7-0!

La finalul partidei, antrenorul Marius Șumudică a vorbit despre cum s-a desfășurat meciul cu Borac Banja Luka. Un jurnalist din Bosnia și Herțegovina i-a spus că echipa sa, CFR, a fost ajutată de regula golului în deplasare, care a fost eliminată de UEFA din acest sezon. Marius Șumudică s-a arătat puțin iritat de această întrebare.

'Da, dacă nu era scoasă această regulă, la Cluj trebuia să fie vreo 7-1 și azi trebuia să fie vreo 6, 7-0. Până să marcheze ei. Trebuie să fiți realiști, nu mă puneți într-o situație proastă ca să vă dau răspunsuri greșite. Ok, vă rog, respectați-mă, pentru că eu vă respect, respect această țară.

M-am simțit foarte bine aici, aveți condiții foarte bune, am stat într-un hotel incredibil. Azi am fost la o farmacie și e incredibil. Patronul a făcut tot posibilul să mă ajute, chiar dacă nu sunt din țara asta. Felicitări și toate cele bune pentru Banja Luka!', a spus Șumudică, ușor amuzat de ceea ce a spus jurnalistul bosniac.

'Felicit publicul de aici. Mi-aș dori să am și eu un public ca acesta la Cluj. Mi-aș dori să am suporterii alături de mine, pentru că azi s-a văzut clar ce înseamnă aportul suporterilor. Și la unele decizii ale arbitrilor s-a văzut presiunea pusă de public. Asta e viața. Într-un final, eu cred că s-a calificat echipa mai bună. Am jucat un fotbal bun, cred că trebuia să închidem această calificare din prima manșă, când am avut o sumedenie de ocazii. Azi, la fel, am numărat ocaziile și am avut peste 9 sau 10 mari de a marca, inclusiv două bare. În ultimul minut, alunecarea lui Cestor a fost ca un gol. Trebuie să joci până în ultimul minut. Felicit echipa adversă și le doresc să aibă același succes și anul viitor.' a punctat Șumudică.

Penalty-urile sunt o loterie. Ați văzut și la finala EURO. Anglia a primit două goluri doar din faze fixe tot campionatul și au pierdut campionatul la penalty-uri. Vreau să scot în evidență dorința jucătorilor mei de a se califica. Gândiți-vă că noi, acum 3 zile, am jucat o Supercupă. Noi n-am avut nicio problemă fizică și felicit echipa, pentru că este foarte bine pregătită. Sunt antrenorul acestei echipe de o lună, în care am disputat 3 meciuri oficiale, dar niciodată în viața mea n-am avut atâtea ocazii de a marca. Și sunt antrenor de 17 ani', a mai declarat Marius Șumudică, în cadrul conferinței de presă de după meci.

Chipciu a adus golul calificării, în min. 118, din prelungiri

Alexandru Chipciu a adus golul calificării, în min. 118, cu un şut superb, care l-a surprins pe portarul gazdelor. Stojan Vranjes (60), fost jucător al CFR-ului, şi Panagiotis Moraitis (64) au înscris golurile campioanei Bosniei. Cum CFR a câştigat primul meci cu 3-1, iar după 90 de minute scorul a fost egal la general, 3-3, meciul a intrat în prelungiri.

Din acest sezon al cupelor europene nu mai este valabilă regula golurilor marcate în deplasare, în caz de egalitate la general după două partide urmând să se joace prelungiri, iar în caz că egalitatea persistă, să se execute lovituri de departajare. Campioana României a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului, dar cinci minute de neatenţie au dat aripi gazdelor, o echipă modestă, dar agresivă, care şi-a jucat şansa cu ardoare, în faţa unei formaţii clujene care a evoluat fără convingere, fără vlagă în unele momente.

Gazdele şi-a arătat intenţiile încă din debutul meciului, când Moraitis (4) a şutat de la 18 metri, pe lângă poartă. Apoi, Dujakovic (12) a tras din unghi, însă în plasa laterală. Prima oportunitate a echipei antrenate de Marius Şumudică a venit în min. 17, când, la centrarea lui Camora în faţa porţii, Omrani şi Costache nu au ajuns la minge. Păun (22) a şutat din voleu de la 12 metri, însă balonul s-a dus puţin alături.

Gazdele au mai încercat o rezolvare de la distanţă, prin Vojnovic (24), dar acesta a fost imprecis. CFR a avut o fază fixă bună, lovitură liberă de la 18 metri, iar şutul lui Păun (41) a fost respins de Cetkovic. La reluare, Păun (46) a şutat din unghi, dar peste poartă. Arbitrul l-a iertat pe fundaşul Cosic (50) de al doilea cartonaş galben, deşi Costache s-a ales cu nasul spart la un duel.

Păun a ratat o mare ocazie în min. 56, şutând pe direcţia portarul de la 8 metri. Stojan Vranjes (59) a şutat de la distanţă, însă pe pe lângă poartă, dar un minut mai târziu fostul jucător al CFR-ului a reluat cu capul, de la 11 metri, de lângă Camora, la centrarea lui Cosic, deschizând scorul (60). CFR a acuzat şocul şi a apărarea a cedat din nou, în min. 64, când Zakaric (ex-Universitatea Craiova) a centrat, Vusurovic a trimis cu capul cu boltă peste Arlauskis, iar Moraitis a reluat în plasă de pe linia porţii.

Echipa antrenată de Marius Şumudică a controlat jocul până la final, dar nu a reuşit să desfacă apărarea bosniacă. O singură mare ocazie de gol au avut ardelenii, în min. 87, prin Bouhenna, liber la 10 metri, dar algerianul a ratat şutul. Clujenii au fost mult mai periculoşi în prelungiri, conştienţi de hazardul loviturilor de departajare. Debeljuh (91) a fost deposedat in extremis de Vojnovic în careu, portarul Cetkovic a respins de la vinclu şutul lui Deac de la 18 metri (94), apoi Camora (112) a tras de la 22 de metri,dar mingea a lovit bara.

Chipciu a reuşit un gol de kinogramă, cu stângul, de la circa 25 de metri, cu boltă, care l-a surprins pe Cetkovic (118), aducând calificarea. Finalul a fost dramatic, Borac atacând cu portarul în careul echipei clujene şi reuşind chiar să creeze pericol în două rânduri. Arlauskis a fost atent şi a respins şutul din unghi al lui Vusurovic (120+1), iar Cestor l-a blocat salvator pe Zivkovic în momentul şutului (120+3). CFR o va înfrunta în turul al doilea preliminar pe Lincoln Red Imps (Gibraltar), care a trecut de Fola Esch (Luxemburg), după 2-2 în primul meci şi 5-0 pe teren propriu.

Campioana României va juca în deplasare prima manşă, pe 20 sau 21 iulie, iar revanşa e programată la Cluj-Napoca, pe 27 sau 28 iulie.

Borac Banja Luka - FC CFR 1907 Cluj 2-1 (0-0, 2-0), după prelungiri Au marcat: Stojan Vranjes (60), Panagiotis Moraitis (64), respectiv Alexandru Chipciu (118). Banja Luka, Gradski Stadion Liga Campionilor - turul I preliminar (manşa a doua) În prima manşă: 1-3.

Au evoluat echipele: Borac: 21. Nikola Cetkovic - 14. Sinisa Dujakovic (77. Milan Vusurovic, 46), 28. Djordje Milojevic (18. Aleksandar Subic, 75), 5. Marko Jovanovic (15. Donald Molls Ntchamda, 88), 11. Djordje Cosic - 16. Aleksandar Vojnovic, 8. Amar Begic (24. Dejan Meleg, 104) - 7. Dino Coric, 23. Stojan Vranjes (căpitan), 99. Goran Zakaric - 45. Panagiotis Moraitis (32. Ante Zivkovic, 99). Antrenor: Marko Maksimovic. Rezerve neutilizate: 1. Bojan Pavlovic - 3. Marko Kujundzic, 22. David Cavic, 27. Enver Kulasin.

CFR Cluj: 87. Giedrius Arlauskis - 4. Cristian Manea, 29. Rachid Bouhenna, 92. Mike Cestor, 45. Mario Camora (căpitan) - 5. Jonathan Rodriguez, 8. Runar Mar Sigurjonsson - 18. Valentin Costache (11. Alexandru Chipciu, 67; 28. Ovidiu Hoban, 120), 10. Ciprian Deac, 7. Adrian Păun (27. Claudiu Petrila, 80; 14. Iasmin Latovlevici, 120) - 9. Billel Omrani (22. Gabriel Debeljuh, 80). Antrenor: Marius Şumudică. Rezerve neutilizate: 23. Cristiano Figueiredo Pereira, 34. Cristian Bălgrădean - 6. Danijel Graovac, 13. Denis Ciobotariu, 16. Mateo Susic, 21. Anas Tahiri, 94. Cătălin Itu. Arbitru: Urs Schnyder; arbitri asistenţi: Jan Kobeli, Remy Zgraggen; arbitru de rezervă: Stefan Horisberger (toţi din Elveţia) Cartonaşe galbene: Cosic (10), Bouhenna (11), Dujakovic (39), Omrani (63), Molls Ntchamda (88), Chipciu (96), Coric (100), Rodriguez (113).