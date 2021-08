Cetățenii s-au mobilizat și au blocat un drum județean, din cauza stării în care se află / galerie FOTO

Cetățenii din comunele Albeștii de Muscel și Bughea de Sus din județul Argeș s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au blocat Drumul Județean 735 în centrul satului Bughea de Sus, blocând astfel accesul spre Albeștii de Muscel.

Drumul nu a mai fost reabilitat de peste 20 de ani, iar gropile din carosabil au cauzat probleme multor șoferi. De asemenea, drumul a fost afectat și de numeroasele mașini de mare tonaj care au transportat lemne din zonele forestiere învecinate și de lucrările la rețeaua de canalizare.

Având în vedere că drumul este în administrarea Consiliului Județean Argeș, primarii din cele două comune argeșene nu au putut lua măsuri de reabilitare a carosabilului.

Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînznă, a reacționat după protestul localnicilor:

„Dacă mă invitau, participam cu cea mai mare plăcere, pentru că înțeleg că acest protest e legat de neducerea la îndeplinire a unui obiectiv de importanță județeană finanțat cu bani de la bugetul statului. Nu mai cred în minuni săvârșite de acest Guvern iresponsabil care prin sumele repartizate județului Argeș, într-o crasă bătaie de joc, nu înțelege necesitățile cetățenilor“, a precizat Ion Mînzînă, potrivit ZiaruldinMuscel.

O şoferiţă, amendată de 33 de ori din cauza radarului de viteză medie. Aparatul, util şi în România?

Cele 33 de amenzi i-au fost acordate femeii în Franţa pe durata a 10 luni, astfel că ea a fost sancţionată cu 37 de puncte de penalizare. Având în vedere că limita maximă de penalizare din Franţa este de doar 12 puncte, spre deosebire de 15 în România, aceasta şi-ar fi pierdut permisul de trei ori. Ea spune, însă, că nu a înţeles cum funcţionează noul aparat.

Femeia a fost înregistrată cu noua tehnologie chiar în preajma casei, scrie The Connection. Spre deosebire de radarele clasice, însă, radarul de viteză medie nu înregistrează doar viteza pe care o are maşina în momentul în care se trece prin faţa sa, ci calculează o viteză medie pe un tronson de drum. Astfel, dacă şoferul reduce viteza înainte de radar, dar accelerează după, radarul va înregistra aceste fluctuaţii şi, dacă ele depăşesc viteza maximă legală pe acel tronson de drum, şoferul va fi amendat. .

"Eu merg pe acest drum în fiecare zi. Au pus aceste camere, eu am frânat înainte de ele iar pe pantă am accelerat un pic, iar apoi am frânat iar, crezând că sunt radare fixe", a declarat femeia, care a mai spus că a crezut că ele nici nu funcţionează, din moment ce niciuna dintre camere nu a făcut vreo lumină asemănătoare blitzului.

Astfel de radare au fost instalate în Franţa în 2012, iar Franţa este a opta ţară a UE în care acestea funcţionează. În acest moment, peste 100 de astfel de camere funcţionează în Hexagon (citește AICI).