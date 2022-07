Celebrul chitarist Carlos Santana s-a prăbușit pe scenă (Imagini în articol)

Legendarul chitarist american Carlos Santana s-a prăbușit pe scenă în timpul unui concert în aer liber lângă Detroit, Michigan. Personalul medical l-a tratat pe artistul de 74 de ani în Clarkston, iar ulterior a fost dus la departamentul de urgență al unui spital local pentru observație.

Santana, care s-a născut în Mexic, a scris ulterior pe pagina sa de Facebook că ”a uitat să mănânce și să bea apă” și ”deci m-am deshidratat și am leșinat”. Managerul său, Michael Vrionis, a spus că muzicianul se simte bine, scrie BBC.

Cu toate acestea, managerul a adăugat că un spectacol planificat pentru 6 iulie în Burgettstown, Pennsylvania, ”va fi amânat pentru o dată ulterioară”. Au apărut imagini care arată că Santana este ajutat să urce pe scena de la Clarkson's Pine Knob Music Theatre, marți. Chitaristul și trupa sa au fost în turneu în America de Nord cu spectacolul lor Miraculous Supernatural.

Au devenit faimoși în anii 1960 și 70, fiind pionieri în fuziunea dintre rock-and-roll și jazzul latino-american. Printre hiturile de top ale trupei se numără Black Magic Woman, The Game of Love și Oye Como Va.

În februarie, Santana și alți membri ai trupei au fost testați pozitiv pentru Covid și au fost nevoiți să anuleze mai multe spectacole.

We were told the concert was over. Some fans began yelling "Pray for him!" @CarlosSantana was in the midst of performing a new song titled "Joy" that he hoped would heal the world. @PineKnobMusic @FOX2News pic.twitter.com/u5CCd02Usg