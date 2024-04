Cel mai greu moment pentru Daniel Buzdugan în ziua în care a plecat din Iași: "Plângeam în mine, nu voiam să arăt că sufăr"

"Am plecat, dar inima mea a rămas acolo. Cel mai greu moment a fost în dimineaţa în care am plecat la gară. Era un tren pe la şase şi ceva şi era o dimineaţă de noiembrie. O vedeam pe mama plânsă la geam, stătea la etajul trei şi îşi ştergea lacrimile. Eu plângeam în mine, nu voiam să arăt că sufăr. Era o dimineaţă aşa de film - era o ceaţă groasă, totul cenuşiu, trenul ăla care mă zgâlţâia şi mă gândeam ce o să fac eu acolo.

Până la urmă, am avut bucuria de a mă integra... Am suferit, cred că era aceeaşi stare pe care o are orice om plecat de acasă. Primele 6 luni, suferi, după care uiţi. Nu că nu îţi rămâne în suflet, dar te obişnuieşti. Eu având de lucru mult... Eram la radio dimineaţa, după vreo câteva luni am început să lucrez şi cu Divertis, să filmez la Antena 1.

Am fost fermecat, ameţit în momentul în care m-au chemat la un fel de casting şi am luat şi urma să joc cu ei. Toată copilăria am trăit cu glumele lor, cu scenetele lor şi să fii acolo alături de oamenii pe care îi iubeşti cel mai mult este o împlinire", a povestit Daniel Buzdugan, în emisiunea Oracolul vedetelor.

Emisiunea integrală, în materialul video de mai jos:

