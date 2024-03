În cadrul emisiunii „De Ce Conducem“, la DC News, Titi Aur, specialist în conducere defensivă, a explicat cât de riscant este să încerci să reproșezi ceva în trafic unui anumit tip de șofer care face greșeli.

E vorba de acei șoferi care au lacune în respectarea anumitor reguli de conducere, dar care se cred atât de „importanți“, încât nu acceptă faptul că au greșit.

„Sunt, din păcate, faze, din timpul școlii de șoferi, în care elevul face greșeli mari și instructorul nu reacționează, de la cum se încadrează, cum trece prin sensul giratoriu etc.

Și mai din păcate e că programa școlii de șoferi nu prevede multe lucruri și asistăm la șoferi care au drepturi depline, au permis pentru toate categoriile, sunt perfect legali, doar că ei nu știu ce au de făcut.

Mai mult, dacă oprești și îi întrebi - șoferii de camion sunt și mai agresivi, mai importanți în general - mănânci bătaie fizic. Nu că te înjură, că de înjurat te înjură oricum, dar te ia la bătaie fizic. După ce se întâmplă, își smulg părul din cap și dau acea declarație pe care o putem vedea în toate cazurile: Am făcut tot ce am putut, am evitat, am frânat, dar nu s-a oprit mașina. Nu știu ce s-a întâmplat și de ce, dar eu am făcut tot ce am putut! Dar nu spune că de la 90 km/h, nu de la 50 km/h“. a spus Titi Aur.

