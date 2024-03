Cehia a depistat o rețea finanțată de Moscova care descuraja ţările din UE să ajute Ucraina

Site-ul de informaţii Voice of Europe, cu sediul la Praga, era folosit pentru a răspândi informaţii menite să descurajeze UE să ajute Ucraina în lupta sa împotriva invaziei ruse lansate în februarie 2022.



Potrivit lui Fiala, reţeaua prorusă demascată de Serviciul de Informaţii Ceh (BIS) desfăşura activităţi care "puteau avea un efect important asupra securităţii Republicii Cehe şi a UE".



"Acest grup desfăşura pe teritoriul UE operaţiuni şi activităţi menite să submineze integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei", a adăugat prim-ministrul Cehiei în faţa jurnaliştilor.



"Activitatea grupului (...) merge de asemenea până în Parlamentul European", a mai spus el, fără a dezvălui detalii.



Potrivit BIS, reţeaua era finanţată din Rusia.

"Operaţiunea BIS a dezvăluit în ce măsură Rusia îşi extinde influenţa pe teritoriul ţărilor membre ale UE şi cum încearcă ea să influenţeze procesele politice din ţara noastră", a subliniat BIS pe reţeaua socială X.



Guvernul ceh a plasat Voice of Europe, pe Viktor Medvedciuk, fost deputat ucrainean şi om de afaceri apropiat Kremlinului, precum şi pe omul de media Artiom Marşevski pe lista persoanelor sancţionate în legătură cu activităţile reţelei.



Potrivit publicaţiei Denik N, responsabili politici europeni ce cooperează cu site-ul Voice of Europe, care a publicat apeluri ale unora dintre ei pentru încetarea ajutorării Ucrainei, au fost plătiţi din fonduri ruse, care au finanţat de asemenea campanii pentru viitoarele alegeri europene.



Plăţi ar fi ajuns la responsabili politici din Belgia, Franţa, Germania, Ungaria, Olanda şi Polonia, potrivit publicaţiei, care citează o sursă diplomatică cehă. Aceasta a subliniat implicarea formaţiunii germane de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).



Artiom Marşevski era responsabili de conţinutul Voice of Europe, precum şi de relaţiile cu responsabilii politici europeni, potrivit aceleiaşi surse, conform Agerpres.

