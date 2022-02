Ceai de tumeric: ce este și ce beneficii îți poate aduce asupra sănătății

Ceaiul de turmeric este ușor de făcut acasă, iar pliculețele de ceai de turmeric ambalate sunt de obicei ușor de găsit în magazinele alimentare și ceainăriile de specialitate, conform healthline.com.

Beneficii notabile ale ceaiului de turmeric



Oamenii au folosit turmericul în practicile de medicină tradițională pentru a trata diverse afecțiuni de sute de ani. Cu toate acestea, oamenii de știință nu erau exact siguri de ce până când au descoperit un grup de antioxidanți polifenoli din turmeric numiți curcuminoizi.



Cercetătorii cred că cea mai puternică dintre aceste componente este curcumina.



Studiile pe oameni au arătat că curcumina are proprietăți antiinflamatorii, antidiabetice și antioxidante.



Cu toate acestea, majoritatea studiilor care au investigat efectele turmericului și curcuminei au folosit suplimente în doze mari, nu ceaiul de turmeric.



În prezent, nu există dovezi că ceaiul de turmeric are același efect ca suplimentele de turmeric. Rezultatele studiilor privind suplimentele cu turmeric și curcumină nu pot fi aplicate la ceaiul de turmeric.



În plus, organismul nu absoarbe foarte bine curcumina din turmeric, așa că cantitatea pe care o consumi din ceaiul de turmeric este probabil mult mai mică decât cantitatea pe care o folosesc cercetătorii în studiile de laborator care investighează suplimentele concentrate de turmeric.



Totuși, ceaiul de turmeric este o băutură hrănitoare și delicioasă. Iar cercetătorii continuă să investigheze exact cum să valorifice proprietățile puternice de sănătate ale curcuminei.



Ceaiul de turmeric probabil că nu va vindeca probleme majore deocamdată, dar beneficiile sale ar putea susține cu siguranță sănătatea.





Sursă bună de niște nutrienți



Curcumina nu este singurul nutrient prezent în turmeric sau ceaiul de turmeric.



O linguriță de turmeric uscat - o cantitate pe care ați putea-o folosi pentru a face o ceașcă sau două de ceai de turmeric - mai conține:



Mangan: 26% din valoarea zilnică (DV)

Fier: 9% din DV

Cupru: 4% din DV



Conține compuși bioactivi



Compușii bioactivi sunt nutrienți care promovează sănătatea oamenilor. Acestea includ vitamine și minerale comune, precum și compuși mai puțin cunoscuți, cum ar fi polifenolii și uleiurile volatile.



Curcuminoizii precum curcumina sunt cel mai mare grup de compuși bioactivi care se găsesc în ceaiul de turmeric, deși conține sute de alții, inclusiv multe uleiuri esențiale volatile și mai multe tipuri de antioxidanți.

Sărac în calorii



Fără lapte sau îndulcitori suplimentari, cum ar fi mierea, o cană (237 ml) de ceai de turmeric conține probabil undeva între 10 și 30 de calorii, în funcție de cât de mult turmeric folosiți și de tip.



Astfel, dacă căutați modalități de a reduce caloriile din dieta dvs., ceaiul de turmeric ar fi un înlocuitor excelent pentru băuturile bogate în calorii, cum ar fi băuturile răcoritoare, sucuri și alcool.





Un ceai grozav înainte de culcare



Ceaiul simplu de turmeric nu conține cofeină. Prin urmare, este un ceai grozav de luat după-amiaza târziu sau seara, fără a vă perturba ciclul de somn.



În plus, se asortează bine cu alte ceaiuri fără cofeină, cum ar fi mușețelul.



Cu toate acestea, ceaiul de turmeric este adesea folosit în amestecuri cu alte tipuri de ceai verde sau negru, ambele având cofeină.





Ar putea promova sănătatea inimii



Turmericul și curcumina vă pot ajuta să vă mențineți inima să funcționeze corect.



Studiile sugerează că suplimentele de curcumină și curcumină pot scădea tensiunea arterială și nivelul de grăsime din sânge - ambele putând fi factori de risc pentru boli de inimă atunci când depășesc nivelurile normale.



De exemplu, un studiu a constatat că administrarea de turmeric timp de 12 săptămâni sau mai mult a redus semnificativ tensiunea arterială sistolica.





Ar putea să-ți stimuleze starea de spirit



Oamenii de știință studiază, de asemenea, modul în care curcumina poate fi legată de depresie și tulburări de dispoziție.



Una sau chiar câteva căni de ceai de turmeric nu vor conține aproape aceeași cantitate de curcumină concentrată pe care au consumat-o participanții la aceste studii, dar este posibil ca ceaiul de turmeric să aibă totuși un anumit efect asupra stării de spirit.



Pentru mulți oameni din întreaga lume, o ceașcă fierbinte de ceai este un ritual cald, calmant și liniștitor în sine.

