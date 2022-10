În memoria sa, DC News reia un interviu pe care l-a acordat la DC News, când vorbea despre cea mai mare agresiune pentru organism - alimentele nesănătoase pe care alegem să le mâncăm.

Vedeți, mai jos, câteva subiecte generate din emisiunea de pe DC News:

1. MIT SPULBERAT de Mencinicopschi. ADEVĂRUL despre CARNE, UNT, LAPTE

2. Mode în alimentație. Mencinicopschi: Care sunt alimentele cele mai indicate

„Eu combat modele în alimentație. Omul este o ființă care are nevoie de diversitate. Are nevoie să consume multe alimente pentru a-și satisface nevoile fiziologice. Problema mare este că fiziologia omului nu s-a modificat. (...) Ideea este că nu pot exista mode în alimentație. Singura modă este aceea pe care o acceptă genetica, fiziologia și metabolismele noastre. Nu pot exista mode în alimentație. Alimentele naturale integrale sunt de departe cele mai indicate pentru a intra în alimentația noastră", a zis profesorul Gheorghe Mencinicopschi în cadrul emisiunii "Jungla Urbană".

„Mulți vor spune că nu avem timp pentru gătit și că pregătirea mâncării în casă este desuetă. Sunt rețete prin care în 10 - 20 minute îți pregătești hrana. Așadar, în jumătate de oră pregătești ceva de mâncare și apoi, în altă jumătate de oră mănânci, în condiții fără stres. O oră alocată acestei activități nu este prea mult, este chiar derizorie", a spus profesorul.

3. Gheorghe Mencinicopschi: Zahărul are un efect euforic asupra creierului. Creează dependență

4. Etichete alimente. Mencinicopschi: Câtă iresponsabilitate! Rămân absolut perplex

„Rămân surprins, în jungla urbană, de faptul că oamenii nu sunt interesați să citească eticheta. Dacă cumva intervii și spui: 'citiți eticheta!' pentru că, de exemplu, produsul este luat pentru nepoțel, omul spune: 'dar ce să mai iau, domnule?'. Câtă iresponsabilitate se ascunde în această ușurință de a-i oferi nepoțelului un aliment care nu i se potrivește din cauza vârstei și din cauza caracteristicilor lui unice de ființă umană. De aceea vă spun că rămân absolut perplex că oamenii nu vor să citească etichetele. Spun că nu înțeleg ce scrie acolo, dar dacă nu înțelegi un termen ai posibilitatea să-l găsești imediat", a spus profesorul la DC News în cadrul emisiunii "Jungla Urbană" realizată de Liviu Harbuz.

Cu informare și educație, poți avea acces la alimente sănătoase, chiar și la prețuri scăzute

„De foarte multe ori, calitatea unui aliment nu este corelată cu prețul. Uneori este vorba de firmă, de fițe, de mode, de foarte mult marketing", a mai zis Gheorghe Mencinicopschi.

5. Gheorghe Mencinicopschi, semnale date corpului: Acolo se întâmplă nenorocirile!

„Excesul de carbohidrați este cel care a dus la epidemia de obezitate. Din familie pornesc educația și comportamentul alimentar adecvat sau neadecvat. Se poate vedea acest lucru foarte ușor, cu ochiul liber. Probabilitatea ca și copiii să fie obezi este extraordinar de mare. Deci, mediul familial este un mediu obezogen", a declarat Gheorghe Mencinicopschi, adăugând că nu este numai vina consumatorului, "ci și vina disciplinei nutriție științifică. Nu sunt încă – dacă vă vine să credeți – stabiliți corect parametrii care stabilesc cu adevărat calitatea alimentului. Veți spune că nu se poate așa ceva, suntem în secolul XXI", a spus acesta.

„Aprecierea alimentelor, în principal, se face după criterii organoleptice, adică: ce gustos este, ce savuros este. Calitatea organoleptică este importantă, cea nutrițională nu este definită nici ea corect. Astăzi, de foarte multe ori, interpretările sunt reducționiste și desprinse de realitatea informației matricei alimentului", a spus Mencinicopschi, precizând că alimentele transmit o anumită informație. "Vă vine să credeți că atunci când mâncăm un măr, îi mâncăm materialul genetic. Genele mărului și toată structura biochimică a mărului. Am dat exemplu un aliment, dar este valabil pentru toate", a precizat acesta.

Atenție la semnale

„Secretul este că trebuie să avem o alimentație diversificată și echilibrată. Să mâncâm din cât mai multe alimente care ne fac bine și care sunt compatibile cu structura noastră genetică. Trebuie să fim atenți la semnalele pe care le dau alimentele după ce le-am consumat, însă omul nu mai e atent. Creierul este cel care orchestrează toate fenomenele până la nivel de metabolism celular, pentru că acolo se întâmplă nenorocirile", a indicat Mencinicopschi.

6. ADEVĂRUL despre DIETE. Gheorghe Mencinicopschi: Confuzie generală!

7. Gheorghe Mencinicopschi: Factorii de care depinde sănătatea noastră. Modificările epigenetice, la șase generații

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News