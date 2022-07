Cea mai clară fotografie a planetei Venus. E spectaculoasă

Distanța lui Venus față de Pământ variază de la aproximativ 40 de milioane de km până la aproximativ 259 de milioane de km.

Situată la circa 108 milioane km de Soare, Venus își parcurge orbita în 224,7 de zile.

Rotația în jurul propriei sale axe este foarte lentă, durează 243 de zile și are loc de la est la vest, în sens invers față de rotația celorlalte planete. Venus își atinge luminozitatea maximă cu câteva ore înainte de răsărit sau după apus, motiv pentru care popular este cunoscută sub numele de Luceafărul de dimineață și Luceafărul de seară. Planeta nu are nici un satelit, caracteristică pe care o împărtășește doar cu Mercur între planetele din Sistemul Solar, scrie Wikipedia.

Sursa Foto: Facebook Physics + Astronomy

Imaginile surprinse de telescopul spaţial James Webb, prezentate de NASA

După o primă fotografie publicată cu o zi înainte, NASA a dezvăluit, marţi, totalitatea primelor imagini primite de la cel mai puternic telescop spaţial conceput vreodată, James Webb, care marchează începutul operaţiunilor sale ştiinţifice aşteptate de ani buni de astronomii din întreaga lume, informează AFP.



În programul live de o oră în care fotografiile au fost dezvăluite una câte una, au fost prezentate imagini cu două nebuloase ce ilustrează ciclul de viaţă al stelelor, o exoplanetă şi un grup compact de galaxii.



"Fiecare imagine reprezintă o nouă descoperire", a declarat în deschidere directorul NASA, Bill Nelson. "Fiecare va oferi omenirii o viziune asupra Universului pe care nu am mai văzut-o niciodată", a adăugat el.

Luni, o primă imagine realizată de telescop, ce ilustrează vremurile îndepărtate ale cosmosului, a fost dezvăluită în prezenţa preşedintelui american Joe Biden, care a salutat momentul "istoric".



Fotografia, care abundă în detalii, arată galaxii formate la scurt timp după Big Bang, cu peste 13 miliarde de ani în urmă.



Una dintre principalele misiuni ale lui James Webb, o bijuterie a ingineriei în valoare de 10 miliarde de dolari şi cel mai puternic telescop spaţial conceput vreodată, este explorarea Universului foarte tânăr. Această primă demonstraţie a fost menită să ofere o imagine de ansamblu asupra capacităţilor sale în acest domeniu.



Însă, aceasta a fost doar una dintre cele cinci obiective anunţate de NASA pentru acest veritabil pachet-surpriză, ce marchează debutul oficial al observaţiilor ştiinţifice ale telescopului şi al cărui conţinut a fost ţinut secret pentru a amplifica suspansul. Printre acestea se numără imagini cu două nebuloase şi cu nori de gaz şi praf, fotogenici şi uriaşi.

Nebuloasa Carina, situată la o distanţă de aproximativ 7.600 de ani-lumină, ilustrează formarea stelelor. Ea găzduieşte numeroase masive, de câteva ori mai mari în comparaţie cu Soarele nostru.

Nebuloasa Inelului Sudic este o aşa-numită nebuloasă planetară (deşi nu are nimic de-a face cu planetele); este un nor imens de gaz ce înconjoară o stea muribundă.

Un alt obiectiv: Cvintetul lui Stephan, un grup de galaxii care interacţionează între ele.



Ultimul obiect cosmic a cărui imagine a fost dezvăluită marţi este o exoplanetă, adică o planetă aflată pe orbită în jurul unei alte stele decât Soarele nostru, una dintre principalele obiective de cercetare ale lui James Webb.

