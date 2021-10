Ce trebuie să faci să nu se înnegrească în borcan conopida pusă la murat. Este foarte simplu!

La murături folosiţi numai sare neiodată. Aveţi grija cu aşa-zisa sare pentru murături pentru că ea conţine iod şi îmi distruge murăturile de câţiva ani încoace. Anul acesta voi folosi numai sare pentru uz industrial despre care ştiu sigur că e neiodată sau sare cumpărată de la Plafar pe care scrie clar că e neiodată.

Ca să nu se înnegrească conopida la oţet folosiţi oţet deschis la culoare şi ţineţi borcanele la loc întunecos sau într-o cutie de carton, potrivit laurafrunza.com.

Murăturile şi varza puse la sare se înmoaie dacă nu au suficientă sare, aşa că faceţi o verificare la două-trei zile după ce le-aţi pus. Gustaţi moarea, agitaţi butoiul (sau borcanul) şi mai verificaţi după încă două zile. De obicei sarea se lasă la fund şi trebuie agitată moarea ca să se mai dizolve. Dacă tot nu are gustul sărat, se mai adaugă sare. În unele locuri se practică “pritocirea”: se scoate moarea, se vântură şi se pune la loc. Deasupra murăturilor se pune o farfurie sau crengi de vişin ca să stea bine sub saramură. Ideal ar fi însă să dizolvaţi bine sarea de la început în apă fierbinte pe care s-o lăsaţi să se răcească sau s-o turnaţi chiar fierbinte peste legume.

Vezi și: De ce se tulbură zeama murăturilor. Greșeala mare pe care o faci

Cum pui varza la murat. Rețetă moldovenească

Castraveți marinați, rețeta

Ingrediente

2 linguri sare

5 linguri zahăr

1-2 lingurițe sare de lămâie

castraveți

frunze de coacăz

mărar

foi de dafin

boabe de piper negru

frunze de hrean

usturoi

Cum se prepară

Punem condimentele, în borcan, așezăm castraveții iar pe deasupra turnăm apă clocotită. Lăsăm castraveții în borcane, timp de 10 minute, pe urmă îi scurgem de apă, potrivit suntgospodina.ro. Turnăm iar apa clocotită în borcane și le lăsăm 15 minute. După acest interval de timp, scurgem apa din borcane și o punem la fiert. Adăugăm sarea, zahărul, sarea de lămâie și amestecăm. Turnăm marinada în borcane și le închidem ermetic.

Vezi și: De ce fac murăturile floare. Cea mai mare greșeală pe care o faci

Sos de roșii "Cobra". Este cel mai bun: Rețeta specială