Ce sunt computerele All in One și care sunt avantajele lor

În lumea computerelor vom găsi trei categorii principale: PC desktop-uri, laptopuri și computere All in One. Iată cu ce sunt mai speciale cele din urmă.

Da, calculatoarele All in One fac parte din categoria computerelor desktop, deoarece funcționează de obicei în acest mod, totuși, datorită structurii lor fizice și a componentelor lor. Totuşi, se poate spune că acestea se află în propria lor categorie, scrie Investopedia.

Din acest motiv, îl putem clasifica drept o nouă categorie de calculatoare care, de altfel, capătă din ce în ce mai multe adepți.

Ce este un computer All in One?

Calculatoarele All in One sunt cele care au integrate toate componentele de bază pentru funcționarea sa, cum ar fi procesorul, memoria, discurile etc., într-o singură carcasă care este integrată și cu ecranul, aceasta fiind principala diferență față de calculatoarele desktop.

Dacă îl comparăm cu un laptop, principala diferență este că atât tastatura, cât și mouse-ul sunt separate de computer și poate cea mai izbitoare asemănare în acest sens este că unele modele All in One PC integrează și camera web, difuzoarele și microfonul.

Avantajele utilizării unui computer All in One

1. Economie de spațiu

Prin integrarea tuturor componentelor sale, un All in One PC își reduce semnificativ dimensiunile, ceea ce îl face să fie un computer care ocupă mai puțin spațiu.

2. Design elegant

Calculatoarele All in One sunt de obicei foarte atractive, cu un design modern și elegant, așa că sunt ideale pentru birouri, deoarece arată foarte bine pe birou.

3. Consum mai mic de energie

Deoarece sunt mai compacte, sunt concepute pentru a funcționa cu componente speciale, cum ar fi cele ale laptopurilor care consumă mai puțină energie.

4. Mai puține cabluri

Cele mai multe All-in-One-uri vor necesita o tastatură și un mouse care pot fi conectate prin intermediul portului USB, însă există modele care vă permit să conectați totul prin WiFi sau Bluetooth, astfel încât să nu mai aveți cabluri pe birou.

5. Instalare ușoară

Deoarece echipamentul este deja asamblat, nu trebuie să știți cum să asamblați componentele calculatorului, singura muncă care se face este să conectați la priză și probabil să conectați tastatura și mouse-ul și asta este tot.

6. Portabilitate

Într-o anumită măsură, portabilitatea All in One PC este un avantaj în comparație cu un computer de birou convențional, deoarece este mai ușor de mutat, deoarece are mai puține componente.

Poate fi folosit un All in One PC ca un calculator gaming?

Cel mai adesea, aceste dispozitive sunt utilizate pentru sarcini de productivitate, fie că este vorba de lucrul cu instrumente de birou, fie că este vorba de editarea de fotografii sau videoclipuri cu modelele mai puternice. Cu toate acestea, avem o varietate suficient de mare de soluții pentru a putea găsi un All-in-One care să ne permită să rulăm jocuri.

PC-urile All-in-One pot fi considerate echipamente foarte bune pentru a lucra fără a ocupa foarte mult spațiu, dar de obicei nu sunt prima alegere pentru cei care vor să își construiască un calculator gaming cu care să se bucure de cele mai noi jocuri pentru PC de pe piață, ceea ce înseamnă că puțini producători încearcă să se orienteze către piața gamerilor.

Aceste tipuri de soluții nu dispun de obicei de o putere grafică excesivă, cu excepția cazului în care alegeți un dispozitiv foarte performant, care integrează un GPU cu suficientă putere pentru a putea rula orice joc la rezoluție maximă.

Multe All-in-One PC au o putere grafică mai mult decât suficientă pentru a se putea bucura de toate tipurile de jocuri, indiferent de cât de multă încărcare grafică necesită acestea. Nu, nu toate jocurile pot fi jucate la calitate Ultra, dar va fi mai mult decât suficient pentru a le putea rula și a vă putea distra câteva ore. Așadar, cu un All in One puternic puteți avea automat și un calculator gaming acasă.

