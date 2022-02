Ce se întâmplă în organismul tău dacă suc de aloe vera

Planta de aloe vera crește în climatele tropicale și a fost folosită de secole ca plantă medicinală, conform healthline.com.

Conține antioxidanți



Planta de aloe are proprietăți antiinflamatorii. De aceea, mulți oameni o folosesc pentru a trata și ameliora anumite afecțiuni ale pielii, cum ar fi arsurile și rănile.



Activitatea sa antiinflamatoare se datorează polifenolilor, un grup de compuși vegetali bogați în antioxidanți.



Antioxidanții vă ajută să vă protejați corpul de daunele cauzate de radicalii liberi - cunoscut și sub denumirea de stres oxidativ. Cercetările au arătat că stresul oxidativ cronic poate crește riscul unor afecțiuni de sănătate, inclusiv boli de inimă și chiar unele tipuri de cancer.



Cu toate acestea, în prezent nu există cercetări care să indice că sucul de aloe vera are un efect direct asupra riscului acestor afecțiuni.

Poate ajuta la tratarea afecțiunilor pielii și la îmbunătățirea aspectului pielii



Se crede că aloe vera este un potențial tratament pentru arsuri și alte afecțiuni ale pielii, cum ar fi dermatita atopică.



Multe dintre beneficiile acestei plante asupra sănătății pielii sunt observate atunci când este aplicată local, mai degrabă decât consumată ca băutură.



Un studiu a constatat că administrarea a 40 mcg de aloe sterol pe zi timp de 12 săptămâni a îmbunătățit elasticitatea pielii la un grup de bărbați sub 46 de ani.



Un alt studiu a constatat în mod similar că consumul de aloe vera a îmbunătățit producția de colagen și a redus aspectul ridurilor la un grup de femei de peste 40 de ani.



Este important de reținut că în ambele studii, aloe vera a fost consumată ca supliment, nu ca suc.

Poate ajuta la problemele digestive



Sucul de aloe vera conține glicozide antrachinonice.



Unele cercetări preliminare sugerează că siropul de aloe vera ar putea ajuta la tratarea și reducerea simptomelor bolii de reflux gastroesofagian (GERD). Alte cercetări timpurii arată rezultate promițătoare pentru utilizarea extractului de aloe vera pentru a trata sindromul intestinului iritabil (IBS).



În cele din urmă, deși este posibil ca aloe vera să aibă beneficii digestive, nu există încă suficiente cercetări care să indice siguranța sau dozajul utilizării sale în aceste scopuri.

Poate îmbunătăți sănătatea dentară și orală



Unele studii pe animale sugerează că aloe vera oferă proprietăți antibacteriene și ar putea sprijini tratamentul unor afecțiuni dentare și orale.



În plus, un studiu pe 74 de persoane cu fibroză submucoasă orală - o afecțiune cronică care provoacă durere și inflamație în gură - a arătat că administrarea a 1 uncie (30 ml) de suc de aloe vera de două ori pe zi timp de 3 luni a fost la fel de eficient ca tratamentele tradiționale precum hidrocortizonul.



Un alt studiu a constatat că o apă de gură cu aloe vera a redus în mod eficient severitatea și durerea legate de mucozita orală - un efect secundar comun al chimioterapiei și tratamentelor cu radiații.







Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News