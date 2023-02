Ce salarii dă Gică Hagi la Farul Constanţa: Dacă nu produc, nu am de unde să le dau

”Eu știu că CFR are buget de 18 milioane de euro, plătește 30.000 pe lună salariu și a plătit bani pentru transferuri, iar Farul Constanța nu a cheltuit niciun leu pentru transferuri, a luat doar jucători liberi, resuscitează jucători așa cum se spune, și a jucat cu 4-5 jucători sub 20 de ani. Cu tot cu bonusuri, brut, două milioane de euro (n.r.- bugetul anual al Farului).

E un buget pentru a rămâne în prima ligă. Să audă și Florin (n.r.- Bratu), să vadă că se poate. Nu e mic, pentru mine e foarte bun, am făcut față, am știut să aduc jucători și mă bat la campionat. Când am câștigat campionatul, am avut buget de 1,5 milioane de euro brut! Am avut 5 salarii de 5.000 de euro net, restul mai puțin. Țucudean câștiga 2.500 de euro la noi.

Trebuie să știi să aduci jucători, să formezi echipă, să fii un manager foarte bun, apoi să știi să ataci. Acum avem 4 jucători plătiți foarte bine, în ultimii doi ani am sărit de la 5.000 la 7.000 de euro net, salariu lunar fix. Jucătorii mei au bonusuri foarte mari pentru că dacă produc pot și eu să le dau.

Dacă nu produc, nu am de unde să le dau. Își pot dubla salariul prin bonusuri. Eu vreau să am jucători motivați, care cred că pot ajunge campioni. Nu de la început toți banii și vedem noi. Cum sunt eu implicat, la fel trebuie să fie și jucătorul”, a transmis Gică Hagi, la emisiunea Fotbal Club.

Farul Constanţa a ajuns din nou pe primul loc. Ce mesaj a avut Hagi pentru elevii săi

”60 de minute am jucat foarte bine, am dominat, ne-am impus. După aceea, au venit cu schimbări foarte bune, noi am scăzut puțin, e greu să ții presiunea 90 de minute. A venit acel gol și ne-a dat puțin înapoi, Craiova are jucători de calitate.

Ne-a lipsit Denis, e stângaci, am pus în locul lui un copil bun, de 2005. Un băiat foarte bun. Ne place acolo, pe primul loc, mai ales mie, vreau să le transmit și lor. Ei mă cunosc. Azi am avut o discuție foarte bună, ieri nu am avut un antrenament bun, nu ne-a ieșit și a trebuit să venim astăzi la stadion.

Larie bate foarte bine penalty-urile. Important e că am câștigat. Șase puncte importante, cu FCSB și Universitatea Craiova, două echipe foarte bune, ne vom întâlni din nou în play-off. Echipa care va avea constanță, care va fi în formă în play-off, aceea va câștiga titlul.

Ieri am petrecut puțin, mi-am adus aminte de părinții care m-au adus pe lume, datorită lor sunt unde sunt. Le-am mulțumit, la fel familiei, soției, copiilor. La Constanța e un proiect de 5 ani, minimum. Vrem să creăm ceva stabil, puternic”, a spus Hagi după victoria echipei sale, 2-1, cu Universitatea Craiova.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News