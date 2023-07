Ce să mănânci în Grecia cu bani puțini. „Acestea sunt prețurile normale pentru o persoană”, spune Dan Adrian Drăgan / video

„Prețurile la taverne au crescut anul acesta, la fel ca și anul trecut, cu 50 de cenți, 1 euro sau chiar 2 la anumite produse. De asemenea, au scăzut la anumite produse cu 1 euro sau 2. Caracatița nu mai este așa greu de găsit. O porție nu mai este 18 euro, este 15 euro. Acesta este un exemplu de scădere. În rest, după experiența anului trecut și după echilibrarea prețurilor la furnizori, tavernele au ajuns la un preț corect.

Nu există ca cineva, indiferent cât de expert este el în turismul în Grecia, să-ți spună ce buget ai nevoie.

Noi ca turiști suntem diferiți. Poate eu am poftă să mănânc un gyros care costă 4 euro. Poate în altă zi am poftă să mănânc homar care costă 100 de euro kilogramul.

Așadar, dacă aș avea doar 4 euro în buzunar degeaba aș avea poftă de homar pentru că voi mânca acel gyros. Atât îmi permit. Dacă am 1.000 de euro în buzunar pentru mâncare îmi pot lua 2-3 zile homar, atât la prânz cât și seara pentru că dispun de acel buget.

În urma unui experiment pot să spun că 3 adulți ne-am săturat la o masă cu 20 de euro. Deci am mâncat cu 20 de euro și am și băut bere cu 2 euro la un fast food.

În alte zile când am vrut să mâncăm ceva mai special, nu gyros și salată grecească, ci am vrut mix fish. Am vrut pește, calamar, creveți. Am mâncat cu 60-80 de euro. Am făcut media acestei săptămâni, adică 10 mese și am ajuns la concluzia că 3 adulți mănâncă în medie cu 37 de euro. Asta înseamnă vreo 12-13 euro de persoană. În general o porție de mâncare începe de la 6, 7, 8 euro sau 11, 12.

Acestea sunt porțiile normale pentru mâncare de persoană, dacă e vorba de un șnițel, de lucruri normale pe care le avem și în România, de musaca. Dacă vrem pește, mix fish, calamar, atunci trecem de 12 sau 15 euro.

Un platou mix fish costă de la 25 de euro, până la 45 de euro. În alte destinații am văzut chiar și cu 65 de euro un astfel de meniu.

Grecia încă oferă un raport calitate-cantitate preț foarte bun din punctul meu de vedere. În funcție de bugetul pe care-l avem putem să mâncăm mai ieftin sau mai scump. Ne adaptăm în funcție de buget și pofte. Dacă vrei să bei 10 beri la o tavernă se duc 45 de euro doar pe bere”, a spus Dan Adrian Drăgan.

Ce să îți cumperi din Grecia

„Calitatea uleiului sau tipul măslinelor diferă de la o destinație la alta. Producătorii locali au afacerile respective de la bunici sau părinți și încearcă să ofere calitate și să țină un preț mai astfel încât să trăiască, dar și să aibă vânzări. Recomand miere, dulcețuri. Sunt o grămada de produse tradiționale grecești pe care merită să le încercați pentru că sunt de calitate”, a adăugat Dan Adrian Drăgan, reprezentantul comunității Forum Grecia, la emisiunea "Departe de România".

