Ce s-a întâmplat cu bărbatul care și-a înjunghiat partenera cu foarfeca, într-un camping din Eforie

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce şi-a înjunghiat concubina în spate cu o foarfecă, punându-i viaţa în pericol, faptă petrecută într-un camping din staţiunea Eforie Nord, a informat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.



Agresiunea a fost comisă pe fondul consumului de alcool, în urma unui conflict conjugal, scrie Agerpres.



"Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, că la data de 23 august 2022, în jurul orelor 13,35, în campingul 'Bucuria' din staţiunea Eforie Nord, judeţul Constanţa, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, în cursul unui conflict conjugal, inculpatul a agresat-o pe concubina sa, Ţ.A., pe care a lovit-o de mai multe ori cu pumnii în zona capului şi a înjunghiat-o de cel puţin două ori în zona spatelui cu o foarfecă, astfel încât i-a provocat leziuni traumatice care i-au pus în primejdie viaţa", se arată într-un comunicat de presă transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, scrie Agerpres.



Conform sursei citate, procurorul de caz a dispus pe 24 august punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul M.G.C., acuzat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie sub forma tentativei la omor, acesta fiind reţinut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost formulată propunere de arestare preventivă a inculpatului pentru următoarele 30 de zile, propunere ce a fost admisă de Tribunalul Constanţa.

