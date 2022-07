Ce nu i-a plăcut lui Mouratoglou la Serena Williams. A pus-o la punct pe americancă

Prezent la emisiunea "Profesie - Antrenor Sportiv" de la Canal+, francezul a dezvăluit că relația sa cu Serena a fost construită cu greu. Acesta și-a amintit de primul lor antrenament împreună și a evidențiat că americanca a avut o atitudine care l-a deranjat, dând dovadă de aroganță. Mouratoglou a pus piciorul în prag imediat și i-a impus marii campioane o serie de reguli pe care să le respecte, iar timpul a demonstrat că strategia sa a dat roade.

"Îmi amintesc de primul antrenament cu Serena. Eram la Wimbledon și ea a ajuns dimineața pe teren, eu am fost acolo înaintea ei. O salut și nu-mi răspunde, de parcă aș fi fost un străin. Nu spun nimic, ne apucăm de antrenament, după un sfert de oră vorbesc cu ea și nici nu se uită la mine, parcă n-aș fi vorbit. Așa că am așteptat ca ea să se așeze și când s-a așezat i-am spus ceva ce a surprins-o: Ascultă, dacă vrei ca totul să meargă bine, va trebui să respecți două, trei reguli. Iar regula numărul unu este următoarea: când ajungi dimineața, te uiți la mine și mă saluti și regula numărul doi, când vorbesc cu tine, te uiți la mine și îmi răspunzi!

Am știut după aceea că era modul ei de a prelua puterea, știa că este impunătoare. În plus, știa că reprezintă ceva foarte puternic și încerca să preia puterea asupra oamenilor cu un comportament care intimidează enorm. Așa că a fost foarte important la început să punem bazele colaborării noastre, baze care ne-ar putea oferi șansa ca aceasta să funcționeze.", a spus Mouratoglou, citat de welovetennis.fr.

S-a explicat de ce Serena Williams poartă doi plasturi negri pe faţă

Serena Williams a revenit pe terenul de tenis, însă plasturii pe care îi poartă pe faţă i-au lăsat pe toţi cu semne de întrebare.

A venit acum şi explicaţia. Potrivit The Times, această apariție unică se datorează unei probleme de lungă durată cu sinusurile pe care jucătoarea o are. Banda are rolul de a ușura presiunea și durerea cauzate de această afecțiune.

"Sunt o persoană care suferă din cauza sinusurilor. Să joci tenis sau să faci cam orice în fiecare zi nu este ușor atunci când ai astfel de probleme. Simți multă presiune, congestie și durere, iar antrenamentele pentru Grand Slam-uri... nu sunt ușoare", spunea Serena Williams în 2007.

Ce este sinuzita?

Sinuzita (rinosinuzita) semnifică inflamația sinusurilor nazale, ca o consecință a unei răceli, a unei alergii sau a unui blocaj la nivelul sinusurilor. Această inflamație poate cauza o suprainfectare virală, bacteriană sau fungică. În general, sinuzita trece de la sine, în curs de câteva săptămâni, însă, în unele cazuri, se poate întinde pe o durată mai îndelungată și poate necesita adoptarea unei scheme terapeutice complexe, scrie Eurosport.

Serena Williams, supărată pe Simona Halep. Mouratoglou, motivul discordiei

Serena Williams ar fi extrem de supărată pentru că Patrick Mouratoglou a acceptat să o antreneze pe Simona Halep.

Firicel Tomai, antrenorul Simonei Halep din perioada 2008-2012, dar cu multe conexiuni în lumea sportului alb și în prezent, a dezvăluit faptul că Serena nu a fost de acord cu această colaborare,

”Eu cred că în momentul ăsta șansele au crescut la 60-70% ca cei doi să meargă mai departe împreună (n.r. - Simona Halep și Patrick Mouratoglou), mai ales că Mouratoglou s-a despărțit brutal de Serena.

Ea se pare că s-a supărat că o antrenează pe Simona și a rupt comunicarea”, a spus Tomai, la Digi Sport Matinal.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News