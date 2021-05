Președintele PRO România, Victor Ponta, a dezvăluit la DCNews ce firmă are, dar și cu ce se ocupă. El a negat potrivit cărora l-ar consilia pe preşedintele Turciei, Recep Tayip Erdogan.

"Am și eu firma mea și mai zic așa în glumă: Bă, să-i dea sănătate lui ăla care a făcut 1% la microîntreprinderi și 5% dividente, că uite că acum beneficiez și eu. Se ocupă cu consultanță de business, nu politică. În politică am prieteni, dar nu lucrez, că am auzit că lucrez pentru Erdogan... Nu lucrez pentru niciun om politic. Am relații foarte bune cu toți, dar nu vreau să fac consultanță politică. Mi se pare că încurci borcanele, nu poți să faci.", a spus Victor Ponta, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Victor Ponta a învățat limba turcă

În urmă cu două zile, Victor Ponta a fost provocat de Cătălina Porumbel să spună câteva cuvinte în turcă la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3. Acesta a rostit câteva cuvinte, după care a explicat şi ce înseamnă.

"V-am spus doar că mă preocupă ideea de a învăţa lucruri noi, pentru că altfel îmbătrânesc, şi doar cu baschetul nu e suficient.", a spus Victor Ponta.

Întrebat de ce învaţă limba turcă, Victor Ponta a spus că o face "ca să previn Alzheimer-ul. Să ştiţi că îmbătrânesc şi uit lucruri". Conform mai multor publicaţii, Victor Ponta a fost văzut des la Centrul Cultural al Turciei, unde învață limba turcă.

VEZI ȘI: VIDEO - Victor Ponta a vorbit în limba turcă. Politicianul a explicat de ce s-a apucat să o înveţe

Victor Ponta a fost premier al României, preşedinte PSD şi este actualul preşedinte al Pro România. Partidul său nu a intrat în Parlament la ultimele alegeri parlamentare, când s-a aliat cu ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu. Cu toate astea, acesta nu exclude o revenire în politică în 2024.

Vezi mai multe în video: