"Ce faci, nevastă, în oraş?". Anda Călin, detalii din relația cu Liviu Vârciu: "Am venit să fiu cu ochii pe el"

Anda Călin a vorbit despre relația pe care o are cu Liviu Vârciu, tatăl celor doi copii ai săi, și "a dat din casă".

"Ne-am cunoscut într-un restaurant şi atunci a spus, când m-a văzut prima oară, că o să fiu nevasta lui. Nici nu cred că m-a întrebat cum mă cheamă. Prima replică a fost "Ce faci, nevastă, în oraş?". Şi i-am spus că "am venit să fiu cu ochii pe el". Şi el m-a întrebat cu cine am lăsat copiii acasă. Şi i-am spus că sunt cu soacra mea. Culmea, acum copiii sunt cu soacra mea", a spus Anda Călin pentru click.ro.

"Dacă stai mult timp cu o persoană, îi vezi toate defectele"

"El stă foarte mult acasă şi atunci când stă acasă are multe lucruri de făcut. Meştereşte prin curte, dacă nu are ceva de făcut strică ceva să repare. Mai pune un copac, o dală, mai schimbă ceva, tot timpul este ceva de făcut la noi acasă. Sper din suflet ca anul ăsta să terminăm cu toate „construcţiile” de pe lângă casă şi să ne liniştim, să avem mult timp pentru noi, dar nici prea mult timp nu e bine, că după, dacă stai mult timp cu o persoană, îi vezi toate defectele şi dacă nu le are le găseşti", a mai spus iubita lui Liviu Vârciu.

Cât despre posibilitatea de a fi înșelată de artist, aceasta a vorbit într-un interviu pentru ciao.ro: "La începutul relației, a mai încercat să mai aibă niște scăpări, pe care nu le-a dus la bun sfârșit, pentru că nu a mai apucat. Nu știu dacă le-ar fi dus. El spune că nu - dar să nu băgăm mâna în foc nici pentru noi, dar pentru alții - și a văzut cum stă treaba cu mine, că mă cam prind de lucruri și nu prea poate face nimic și s-a potolit! El zice că oricum nu are nevoie și nu ar face nimic, dar, ți-am spus, nu băgăm mâna în foc pentru nimeni, atâta timp cât toate merg bine, îi oferi celuilalt încredere deplină", a mai spus iubita lui Liviu Vârciu.

Anda Călin și Liviu Vârciu au împreună doi copii, o fetiță, Anastasia, și un băiețel. Artistul mai are o fiică, pe Carmina, din relaţia cu Ami Teiceanu.

Vezi și: "Te dai cu ruj ca să te duci să îți cumperi ceva?". Anda Călin, despre relația cu Liviu Vârciu: Nu prea ai cum să mă prostești. În momentul ăla s-a terminat!