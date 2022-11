Ce este smogul, fenomenul meteo bizar care a acoperit capitala Indiei în urma creșterii nivelului de poluare

Locuitorii din New Delhi, cea mai poluată capitală a lumii, se confruntă cu dificultăţi de respiraţie în fiecare iarnă, în condiţiile în care temperaturile scăzute şi vânturile prea slabe ţin agenţii poluanţi în proximitatea solului.



"Pe măsură ce temperaturile minime scad, apariţia graduală a ceţii în timpul primelor ore ale dimineţii va creşte, ducând la deteriorarea indicelui de calitate a aerului (AQI)", a anunţat un serviciu al guvernului federal indian, Sistemul pentru Calitatea Aerului şi Previziuni şi Cercetări Meteorologice (SAFAR), în buletinul său zilnic.



AQI a depăşit marţi în anumite zone ale metropolei indiene pragul de 400, considerat "sever" în ceea ce priveşte poluarea aerului, potrivit Central Pollution Control Board (CPCB).



Nivelul particulelor fine de 2,5 micrograme (PM2.5) a fost de 180 micrograme per metru cub de aer la ora locală 10:00 în Regiunea Capitalei Naţionale Delhi, arată datele CPCB, fiind de trei ori mai mare decât limita admisă în 24 de ore, care este de 60 migrame per metru cub de aer.



Autorităţile indiene au adoptat mai multe măsuri de-a lungul anilor pentru a îmbunătăţi indicele de calitate a aerului în oraş, inclusiv trecerea pe carburanţi mai curaţi a flotei de vehicule folosite de transportul public, stropirea cu apă a teraselor clădirilor şi a străzilor şi controlarea arderilor de lemne şi de deşeuri vegetale în timpul zilelor cu temperaturi scăzute.



Însă experţii spun că aceste măsuri ar trebui să fie aplicate în tot nordul Indiei şi în localităţile din jurul New Delhi, care formează Regiunea Capitalei Naţionale şi care se confruntă la rândul lor cu o calitate slabă a aerului, pentru a controla efectiv poluarea.

Orașul care a închis şcolile primare din cauza poluării aerului

Şcolile primare din capitala Indiei, New Delhi, vor fi închise începând de sâmbătă şi vor fi luate în considerare şi restricţii ale traficului rutier, a anunţat liderul guvernului local vineri, în contextul în care metropola indiană continuă să fie afectată de niveluri ridicate ale poluării aerului, transmite Reuters.

Mai mulţi rezidenţi s-au plâns din cauza unor dificultăţi de respiraţie şi iritaţii la nivelul ochilor, nasului şi gâtului, într-o perioadă în care indicele de calitate a aerului a ajuns să fie inclus în categoriile 'sever' şi 'periculos' la cele mai multe dintre staţiile de monitorizare, potrivit datelor transmise de Consiliul Central de Control al Poluării.

Dacă acest indice ajunge să fie inclus în categoria 'sever' - peste 400 -, atunci el afectează sănătatea oamenilor, având impacturi severe asupra persoanelor cu boli preexistente, a precizat guvernul federal indian. 'Închidem şcolile primare din New Delhi începând de mâine (sâmbătă - n.r.)... De asemenea, închidem activităţile în aer liber pentru toţi elevii începând din clasa a V-a', a anunţat Arvind Kejriwal într-o conferinţă de presă.

Decizia privind închiderea şcolilor a fost luată după ce mai mulţi părinţi îngrijoraţi şi activişti de mediu s-au exprimat pe reţelele de socializare, îndemnând autorităţile locale să ia în considerare impactul pe care poluarea îl are asupra copiilor.

Oficialii din districtul Noida, un oraş-satelit al metropolei New Delhi, le-au cerut joi şcolilor locale să organizeze doar cursuri online pentru elevii până în clasa a VIII-a.

New Delhi este un oraş cu o populaţie de aproximativ 20 de milioane de locuitori şi, totodată, cea mai poluată capitală a lumii. Metropola indiană este afectată de smog în fiecare iarnă, întrucât aerul rece captează praful din construcţii, emisiile de gaze ale vehiculelor şi fumul rezultat din arderea reziduurilor agricole din statele învecinate Haryana şi Punjab înaintea noului sezon de însămânţări.

Guvernul din New Delhi analizează şi posibilitatea de a implementa restricţii legate de circulaţia vehiculelor pe drumurile publice, a adăugat Arvind Kejriwal. Consiliul federal pentru controlarea poluării din India a interzis joi seară intrarea camioanelor diesel care transportă bunuri neesenţiale în capitala ţării, notează Agerpres.

