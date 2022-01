Cazul Raisei și trecerile nemarcate. Av. Cuculis: Problema, rezolvată la 3 săptămâni de la accident și la un an de la ultima sesizare

"Bulevardul Laminorului, 28.01.2022. A treia săptămână de la accidentul unde fetița familiei B. și-a pierdut viața și încă o fată de 11 ani o să rămână pe viață cu imaginea prietenei ei, moartă pe carosabil. Statul a rezolvat problema la aproape trei săptămâni de la accident și la un an de la ultima sesizare a locuitorilor că pe acel bulevard, trecerile nu sunt marcate.", a transmis avocatul familiei Raisei, Adrian Cuculis.

Avocatul a remarcat că "viteza de reacție a primăriei / ASMB este comparabilă cu pasivitatea totală".

Amintim că accidentul a avut loc pe 13 ianuarie, pe o stradă din Sectorul 1. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere se vede cum două fete, de 11 și 13 ani, au ajuns la trecerea de pietoni ținându-se de mână. Ele au văzut autospeciala de poliție în ultimul moment și au alergat, încercând să traverseze mai repede.

Autospeciala însă mergea cu o viteză prea mare și le-a izbit din plin. Una dintre fetițe, Raisa, a murit pe loc, iar prietena ei a ajuns la spital.

Polițistul este cercetat pentru ucidere din culpă. El a fost plasat sub control judiciar, cu interdicția de a conduce. Agentul nu avea nicio misiune urgentă, dar circula cu semnalele luminoase pornite, cu peste 80 km/h.

Avocatul Adrian Cuculis a făcut publică, cu acordul rudelor Raisei, scrisoarea pe care polițistul C.P. le-a trimis-o, prin apărătorul său. Există și o scrisoare pentru familia fetiței accidentate, dar nu s-a dorit publicarea acesteia.

Redăm conținutul scrisorii:

"Îndurerată familie, nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinuit-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar totuși vreau să îmi cer iertare, știu că nu o voi primi, dar... Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar în acest momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat.

Știu că nu am cum să vă cer acum să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un criminal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Îmi trec multe gânduri și oricât de mult aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut. Mă opresc aici, pentru că indiferent cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să ofer, o voi face. Sincere regrete", a scris polițistul pentru familia Raisei. Vezi imaginile cu scrisoarea AICI.

