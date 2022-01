Cătălin Drulă: Fiii de primari, o clasă căreia trebuie să i se găsească de muncă la stat

În cadrul emisiunii „Ce Se Întâmplă?“, Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor din Guvernul Cîțu, a vorbit despre clientelismul din sistemul politic românesc:

„Dacă ne uităm mai la vest și în alte țări, sunt aspecte ale clientelismului politic, dar la noi este dus la extrem. Din cauza faptului că sistemul acestor partide a fost atât de corupt, este extrem de neatrăgător pentru oamenii independenți, cu capul pe umeri, deștepți și care pot obține rezultate și, astfel, atrage foarte mult zona asta cu - nu aveam altă treabă în viață și nu știam cum să mă descurc - sau - m-a trimis tata -...

Fiii de primari, de pildă, sunt o întreagă clasă căreia trebuie să i se găsească muncă la stat. Fiul primarului trebuie pus ori consilier, ori șef la instituție și trebuie să i se facă o carieră. Practic, organizațiile care trag, cum spun ei, trebuie răsplătite. Chestia asta duce la bani, în primul rând la sumele pe care le încasează cei numiți, pentru că sunt sume pe care oamenii respectivi nu le-ar obține pe piața muncii, sau, mă rog, ar trebui să muncească și atunci raportul efort depus per bani încasați e net defavorabil dacă te duci în privat. Pe de altă parte, prin banii drenați de la stat prin achizițiile publice și contractele pe care le face statul. Asta e miza.“, a precizat, la DC News, Cătălin Drulă.

"PSD ştie să guverneze, un MIT”. Drulă, săgeţi: Muscă neputincioasă, prinsă într-o pânză de păianjen

Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor în Guvernul Cîţu, a lansat mai multe săgeţi la adresa PSD şi a afirmat că sintagma "PSD ştie să guverneze" este doar un mit.

„Să ne uităm cum arată România, pe infrastructură, pe educaţie etc. Arată aşa de 30 de ani pentru că este acelaşi sistem care guvernează. Noi am venit cu o propunere alternativă, în alea 8 luni cât am fost la guvernare. Am atras resurse din zona privată, am condus cu profesionalism şi fără reţele de interese, ba chiar le-am decuplat din ministere, stârnind furia sistemului. Lucrurile astea produc rezultate concrete, în practică.

A rămas un mit că PSD-ul ştie să guverneze. Este cât se poate de neadevărat. Eu am fost consilier pentru scurtă vreme pe infrastructură din Guvernul tehnocrat. Când am plecat noi şi a câştigat zdrobitor PSD-ul, se spunea la momentul acela că tehnocraţii nu au avut susţinere, forţă, lucruri reale în Parlament, dar cumva că sunt slabi şi nu pot da ordine unui sistem. Vine PSD-ul cu majoritate şi când dă ordine, să vezi cum se mişcă, apare autostrada pentru că a dat cineva ordine. Cele trei guverne care au urmat au fost groaznice din punct de vedere administrativ, Guvernul Grindeanu, Dăncilă şi Tudose. Ministerul Transporturilor la fel. (...)“(citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News