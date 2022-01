"Să ne uităm cum arată România, pe infrastructură, pe educaţie etc. Arată aşa de 30 de ani pentru că este acelaşi sistem care guvernează. Noi am venit cu o propunere alternativă, în alea 8 luni cât am fost la guvernare. Am atras resurse din zona privată, am condus cu profesionalism şi fără reţele de interese, ba chiar le-am decuplat din ministere, stârnind furia sistemului. Lucrurile astea produc rezultate concrete, în practică.

A rămas un mit că PSD-ul ştie să guverneze. Este cât se poate de neadevărat. Eu am fost consilier pentru scurtă vreme pe infrastructură din Guvernul tehnocrat. Când am plecat noi şi a câştigat zdrobitor PSD-ul, se spunea la momentul acela că tehnocraţii nu au avut susţinere, forţă, lucruri reale în Parlament, dar cumva că sunt slabi şi nu pot da ordine unui sistem. Vine PSD-ul cu majoritate şi când dă ordine, să vezi cum se mişcă, apare autostrada pentru că a dat cineva ordine. Cele trei guverne care au urmat au fost groaznice din punct de vedere administrativ, Guvernul Grindeanu, Dăncilă şi Tudose. Ministerul Transporturilor la fel.

În momentul de faţă, din semnalele pe care le am din Minister... Poate dl Grindeanu e bine intenţionat, dar modelul pe care îl reprezintă, în care trebuie să pună secretari de stat pentru că îi dă nu ştiu ce filială, sau director la o companie pe X, face ca un politician să devină o muscă neputincioasă, prinsă într-o pânză de păianjen şi nu mai are controlul. Un ministru trebuie să fie un general pe domeniul lui, pentru că răspunde pentru tot ce se întâmplă. Sistemul ăsta, însă, este atât de clientelar şi sunt multe interese de servit", a declarat Cătălin Drulă la DC NEWS TV.

În timp ce şoferii stau cu orele pe DN1, Drulă şi Grindeanu se ceartă pe tema autostrăzii Ploiești - Brașov

Cătălin Drulă - ministru al Transporturilor în Guvernul PNL - USR şi Sorin Grindeanu, actual ministru al Transporturilor în Guvernul PNL - PSD se ceartă pe Facebook despre proiectul autostrăzii Ploieşti - Braşov. Asta după ce, de sărbători, zeci de mii de români au stat cu orele pe drumul spre staţiunile de pe Valea Prahovei sau pe drumul înapoi spre casă.

