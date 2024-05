Israel, calificare în finala Eurovision. Mesajul premierului: A câștigat deja

Eden Golan, reprezentanta Israelului la concursul muzical Eurovision de la Malmo (Suedia), s-a calificat, joi, în finala competiției, care va avea loc sâmbătă, transmite AFP, scrie Agerpres. Potrivits sursei menționate, mii de persoane au manifestat împotriva participării Israelului la această competiție pe fondul războiului din Gaza, declanșant de atacul grupprii Hamas din 7 octombrie.



Amintim că piesa ”Hurricane”, cu care tânăra Eden Golan și-a asigurat prezența în finală, este o versiune modificată, după ce varianta inițială făcea aluzie la atacul sângeros din octombrie.

Astfel, Israelul se alătură grupului de 26 de țări care vor concura sâmbătă pentru a succeda Suediei în fruntea acestei competiții urmărite de zeci de milioane de telespectatori în fiecare an.

