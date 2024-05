Avionul Boeing care a ratat decolarea în Dakar ar fi fost al TAROM. Un copilot român, printre răniți - Foto / Video

Aeronava Boeing 737 operată de FedEx Airlines care a fost implicat într-un accident grav pe aeroportul din Dakar, ar fi aparținut în trecut TAROM. Avionul, la manșa căruia se afla un copilot român, a ieșit de pe pistă în timpul decolării.

VEZI ȘI: Pilotul Cezar Osiceanu explică pericolul la care a fost supus echipajul din avionul FEDEX

În urma acestui incident 11 oameni au fost răniți, inclusiv copilotul român. Patru persoane ar fi grav rănite. Potrivit Antena 3 CNN, acesta a fost nevoit să sară pe geam pentru a se salva. Aparatul de zbor urma să meargă spre Mali, atunci când, din cauza unei defecțiuni, nu a reușit să se ridice de la sol. Incidentul a dus la închiderea aeroportului din apropiere de Dakar.

”Despre o aeronavă Boeing 737, seria 300, veche de aproximativ 30 de ani, ce a fost în flota TAROM-ului până nu demult. Aeronava a fost vândută senegalezilor de către compania TAROM prin intermediul unei companii din Emiratele Arabe Unite.

Este vorba despre cursa Transair Senegal ce urma să ajungă în Mali, în orașul Bamako. Aveau 73 de pasageri la bord. În momentul decolării, atunci s-a întâmplat acest accident.

Practic, în momentul decolării, echipajul de bord a observat o defecțiune la sistemul hidraulic și pentru aceasta a fost nevoie să se inițieze procedura. Aeronava frânează destul de puternic. În momentul în care această frână a fost inițiată de către echipaj, aeronava a virat către stânga într-un mod necontrolat și aripa stângă a aeronavei Boeing a atins solul, ulterior, declanșându-se și un incendiu la motor.

Toate cele 73 de persoane de la bord au fost evacuate prin intermediul toboganelor instalate în aeronavă. Din nefericire, unul dintre răniți este copilotul care era de origine română”, a spus Marius Popescu, specialist în aviație, pentru Antena 3 CNN.

Transair Senegal Boeing 737-300 (6V-AJE, built 1994) was seriously damaged when it overran the landing runway at Dakar-Intl Airport(GOBD), Senegal. The left wing and engine caught fire but all 73 passengers were able to evacuate alive. There was unspecified number of injuries.… pic.twitter.com/SysgTSL3b8