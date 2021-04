Cât mai durează pandemia. Calcule numerologice. Romeo Popescu: 1 iunie 2022

Răzvan Dumitrescu i-a adresat invitatului său, Romeo Popescu, o întrebare care preocupă pe toată lumea: cât mai durează pandemia?

„Eu nu sunt medic, nu sunt oficial, eu spun numerologic. Dacă tu intervii în sensul lucrurilor, oricum lucrurile se pot schimba sau se pot amâna. Orice om, dacă intervine în sensul lucrurilor, le poate amâna, le poate schimba. Noi oamenii, conform acestui mecanism magic și minunat o să zicem așa: în 2022, 1 iunie, totul s-a terminat”, a spus Romeo Popescu.

„Eu notez ce îmi spui. Am notat și ce mi-ai zis în decembrie 2020 și m-am scărpinat zilele astea, când am revăzut”, și-a amintit Răzvan Dumitrescu.

„Anul 2022 înseamnă 6, iunie este a șasea lună, 6+6=12, iar 1+2=3. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că am început ceva, 1, am văzut ceva, 2 și am soluționat acel ceva, 3”, a completat numerologul.