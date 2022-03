Theo Rose câștigă sume uriașe din muzica, însă ea spune că nu face nimic cu banii pe care îi strânge din acest domeniu.

Cât câștigă Theo Rose din muzică. Artista spune că nu face nimic cu banii

„Eu pe părinții mei nu i-am lăsat niciodată să se bage, am semnat contracte de capul meu, după ce am făcut 18 ani. Mai și scria că trebuia să consult un avocat și eu nu consultasem pe nimeni. Pentru mine, ce se întâmplă muzical, e gratuit cumva. Sunt convinsă că e vorba de business. Și eu fac bani, mulțumesc lui Dumnezeu că îmi permit lucruri la care înainte doar visam, dar nu-mi pasă de partea asta de business și de bani. Am bani strânși și nu fac nimic cu ei. ‘Lasă că e pandemie, ce să faci’. De ce să investesc dacă nu sunt afaceristă. Eu acum sunt cântăreață, nu știu să fac afaceri”, a spus Theo Rose în podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de YouTube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira.

Cât primește Theo Rose pentru un eveniment

Theo Rose câștigă aproape 4000 de euro pentru 45 de minute de cântat la un concert. Aceasta nu merge de multe ori singură la astfel de evenimente, iar ea mai primește bani și din dedicații.

Theo Rose a povestit despre experiența pe care a avut-o cu trustul Kanal D, unde ar fi trebuit să prezinte o emisiune la Radio Impuls.

,,Terminasem cu ,,Bravo, ai stil!", iar cei mari de acolo m-au vrut în trust. Cei de la Kanal D mi-au propus să-mi dea ceva de făcut pentru o perioadă, până ar fi avut un post liber pe TV. M-au chemat la niște probe, la Radio Impuls, acolo m-au chemat să discutăm despre niște proiecte pe online și chiar au succes proiectele astea, niște emisiuni pe diferite teme, cum are Alexandra Ungureanu, aia trebuia s-o fac eu, ce face Alexandra Ungureanu acum. Și m-au chemai la discuții, odată, de două ori de trei ori, singurul aspect la care nu ne înțelegeam erau banii. Dar nu că nu mă înțelegeam eu, el (n.r. managerul) nu se înțelegea. Tot plecam nemulțumiți de acolo și nu înțelegeam. Ne spunea "Nimeni niciodată nu o să vă dea cât cereți". Ca să ajung la Radio trebuia să mă trezesc la 4 dimineața, iar cu cântări și restul, m-ar fi distrus", a povestit Theo Rose la podcastul lui Gojira.

Theo Rose a explica cum a ajuns să colaboreze cu trustul PRO

,, Mi-a zis (n.r. managerul) «Simt că trebuie să vină ceva mai mare, iar eu simt că o să vină PRO-ul». Într-o săptămână îmi zice la studio «O să te cheme la ,,Vorbește lumea", o să te bage în echipă» Și sună telefonul peste o săptămâna și vorbeam cu Teo la ,,Vorbește Lumea", pe timp de vară. ", a declarat Theo Rose.

